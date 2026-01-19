ДБР повідомляє про знищення схеми поборів з експортерів на Кропивницькій митниці

Працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) за сприяння Служби безпеки України викрили та заблокували корупційну схему поборів з експортерів, яку налагодив заступник начальника управління контролю та адміністрування митних платежів Кропивницької митниці.

Як повідомляється в телеграм-каналі ДБР у понеділок, посадовець вимагав гроші від експортерів за оформлення міжнародних сертифікатів якості для вивезення товару за кордон, а у разі відмови платити підприємцям створювали штучні перешкоди: затягували перевірки походження товару та надалі відмовляли у видачі сертифікатів.

"Таким чином так звана "платна послуга" стабільно приносила фігуранту сотні тисяч гривень незаконного доходу щомісяця", - йдеться в повідомленні.

Працівники ДБР затримали посадовця 16 січня 2026 року під час отримання чергового хабаря від експортера. Митнику повідомлено про підозру у проханні надати та одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.