Інтерфакс-Україна
Події
16:26 19.01.2026

Ринок юрпослуг у 2025р. незначно зростав, у 2026р. зростання проявиться у збільшенні вартості юрпослуг – думка

3 хв читати
Ринок юрпослуг у 2025р. незначно зростав, у 2026р. зростання проявиться у збільшенні вартості юрпослуг – думка

Ринок юридичних послуг в Україні в 2025 році незначно зростав, юристи адаптувалися до нових запитів клієнтів, вважає партнер-засновник адвокатського об’єднання "Марусяк і Партнери" Володимир Марусяк.

"У 2022 році, на моє переконання, був значний занепад юридичного ринку, в першу чергу пов’язаний з внутрішньою міграцією людей, зміною або відсутністю запитів замовників та активними бойовими діями, в тому числі на Київщині. У 2025 році я спостерігав незначне зростання ринку, дуже швидку адаптивність команд та юристів до нових запитів клієнтів", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи тенденції юридичного ринку минулого року.

За словами Марусяка, 2025 рік не був особливим серед інших років, починаючи з 2022 року.

"Традиційно судова практика займала лідерські позиції. Також трималися в топі питання, пов’язані з мобілізаційним законодавством, проходженням та звільненням з військової служби, захистом в кримінальних справах та сімейно-спадковими спорами", - сказав він, додавши, що "актуальними є, зокрема, питання щодо фіксації та відшкодування збитків завданих війною, трудові відносини в умовах воєнного стану, а також питання постачання в Україну товарів військового призначення та подвійного використання (defend тech)".

Марусяк також констатував присутність на юридичному ринку компаній, які працюють в сегменті масових послуг (повний спектр послуг), але з внутрішніми структурами, які більш притаманні класичному бізнесу, ніж типовому адвокатському об’єднанню.

Юрист прогнозує, що в 2026 році зростання юридичного ринку збережеться і проявиться в збільшення вартості юридичних послуг на рівень інфляції, високому рівні кількості запитів щодо мобілізаційного законодавства та військового права.

Марусяк очікує, що "судова практика, в тому числі запит захисту в кримінальних провадженнях, буде одним з лідерів, оскільки є запит суспільства, які трансформуються в "показники" правоохоронних органів, тому запит на захист зберігатиметься".

Коментуючи розвиток військового права, зокрема запити клієнтів в цій сфері, Марусяк висловив думку, що військове право варто розділити на дві частини: перша стосується "всіх питань, крім проходження і звільнення з військової служби, далі йдуть запити ветеранів, загиблих та членів їхніх сімей.

"Видається дивним, але, з одного боку, є ще достатня кількість військовозобов’язаних, які належним чином не оформили свої відносини з точки зору військового обліку. З іншого боку, є неоднозначна прогнозована діяльність підрозділів ТЦК та СП, що створює додаткові запити та великий відсоток судових справ", - сказав він.

Марусяк також відзначив присутність запитів, які стосуються відшкодування шкоди, завданої внаслідок війни. Разом з тим робота юристів, за його словами, в основному зосереджена на фіксації такої шкоди, оцінці та роботі над підготовкою до майбутніх процесів, в результаті яких можна буде отримати відшкодування.

"Хоча вже є поодинокі судові рішення українських суддів щодо стягнення з рф завданої шкоди. Залишається тільки зрозуміти механізм фактичного виконання таких рішень", - сказав він.

Марусяк очікує, що загалом 2026 рік прогнозує бути активним в політичних процесах, "що, в свою чергу, потягне додаткову бізнесову та політичну активність, а це означає запити і спори".

"У свою чергу, юридичні компанії повинні справлятися з викликами найму та утримання людського ресурсу, зумовлені міграційними процесами та зміною поколінь", - сказав він.

Теги: #прогноз #юрпослуги

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:43 15.01.2026
Зростання цін на пальне очікується вже в січні – директор А-95

Зростання цін на пальне очікується вже в січні – директор А-95

14:28 14.01.2026
Свириденко: Якщо не буде масованих атак, то з вечора 15 січня буде поліпшення графіків електропостачання в Києві

Свириденко: Якщо не буде масованих атак, то з вечора 15 січня буде поліпшення графіків електропостачання в Києві

13:50 14.01.2026
Конкретні терміни переходу Києва на погодинні графіки відключень е/е з екстрених поки що відсутні – Пантелеєв

Конкретні терміни переходу Києва на погодинні графіки відключень е/е з екстрених поки що відсутні – Пантелеєв

15:40 12.01.2026
До 17 січня у Києві та області очікується зимова погода - Укргідрометцентр

До 17 січня у Києві та області очікується зимова погода - Укргідрометцентр

13:33 03.01.2026
"Мадяр" Бровді: Рішення заміни голови СБУ - це ризик, командир Малюк на своєму місці

"Мадяр" Бровді: Рішення заміни голови СБУ - це ризик, командир Малюк на своєму місці

13:33 17.11.2021
Кабмін дозволив Мін'юсту у 2021 році закупити за переговорною процедурою юрпослуги за позовами "Україна проти Росії"

Кабмін дозволив Мін'юсту у 2021 році закупити за переговорною процедурою юрпослуги за позовами "Україна проти Росії"

12:40 04.12.2019
Кабмін дозволив МЗС закуповувати юрпослуги у справі України проти Росії щодо імунітету трьох українських кораблів та їхніх екіпажів - нардеп Гончаренко

Кабмін дозволив МЗС закуповувати юрпослуги у справі України проти Росії щодо імунітету трьох українських кораблів та їхніх екіпажів - нардеп Гончаренко

13:18 31.10.2018
Кабмін скасував обмеження мінімальної оплати за нотаріальні послуги

Кабмін скасував обмеження мінімальної оплати за нотаріальні послуги

16:56 12.07.2018
Covington надасть МЗС України юрпослуги в міжнародних судах у справах проти РФ

Covington надасть МЗС України юрпослуги в міжнародних судах у справах проти РФ

12:16 11.08.2017
Кабмін схвалив закупівлю юрпослуг для представлення інтересів України у справі про "замороження" EUR15 млн гарантій за проведення Євробачення-2017

Кабмін схвалив закупівлю юрпослуг для представлення інтересів України у справі про "замороження" EUR15 млн гарантій за проведення Євробачення-2017

ВАЖЛИВЕ

Є загиблі і поранені внаслідок ворожого авіаудару по Харкову – мер

ПС ЗСУ та Міноборони реалізують трансформацію системи протидії "шахедам" - Зеленський

Знеструмлено споживачів у п'яти областях після атак, у кількох регіонах діють аварійні відключення – Міненерго

Сирський після виїзду на покровський напрямок: противник намагається нарощувати тиск, ЗСУ тримає стрій

Зеленський: У нас є дані щодо об’єктів, по яких Росія робила розвідку, розвідку для ударів

ОСТАННЄ

Конкурсна комісія з відбору очільника АРМА продовжила термін подачі документів до 9 лютого через малу кількість заявок

У Харкові одна загибла, одна людина зникла безвісти, ще 8 постраждали через ворожий авіаудар

Уродженець Макіївки, який воював проти ЗСУ на Харківському та Луганському напрямках, отримав 15 років ув'язнення

Дві людини дістали поранень у Запоріжжі через ворожий удар

У Харкові вже 4 постраждалих - Синєгубов

ЦВК визнала Романа Кравця народним депутатом

Є загиблі і поранені внаслідок ворожого авіаудару по Харкову – мер

Ткаченко – Кличку: Рішення щодо розвитку, функціонування та утримання міської інфраструктури ухвалюються в міській держадміністрації

Сили оборони стримують ворога на півночі Покровська та Мирнограда, за тиждень знищено 370 окупантів – 7 корпус ДШВ

Поліція: 73-річний чоловік помер в Києві не через ожеледицю, а від хвороби серця

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА