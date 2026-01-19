Ринок юрпослуг у 2025р. незначно зростав, у 2026р. зростання проявиться у збільшенні вартості юрпослуг – думка

Ринок юридичних послуг в Україні в 2025 році незначно зростав, юристи адаптувалися до нових запитів клієнтів, вважає партнер-засновник адвокатського об’єднання "Марусяк і Партнери" Володимир Марусяк.

"У 2022 році, на моє переконання, був значний занепад юридичного ринку, в першу чергу пов’язаний з внутрішньою міграцією людей, зміною або відсутністю запитів замовників та активними бойовими діями, в тому числі на Київщині. У 2025 році я спостерігав незначне зростання ринку, дуже швидку адаптивність команд та юристів до нових запитів клієнтів", - сказав він агентству "Інтерфакс-Україна", коментуючи тенденції юридичного ринку минулого року.

За словами Марусяка, 2025 рік не був особливим серед інших років, починаючи з 2022 року.

"Традиційно судова практика займала лідерські позиції. Також трималися в топі питання, пов’язані з мобілізаційним законодавством, проходженням та звільненням з військової служби, захистом в кримінальних справах та сімейно-спадковими спорами", - сказав він, додавши, що "актуальними є, зокрема, питання щодо фіксації та відшкодування збитків завданих війною, трудові відносини в умовах воєнного стану, а також питання постачання в Україну товарів військового призначення та подвійного використання (defend тech)".

Марусяк також констатував присутність на юридичному ринку компаній, які працюють в сегменті масових послуг (повний спектр послуг), але з внутрішніми структурами, які більш притаманні класичному бізнесу, ніж типовому адвокатському об’єднанню.

Юрист прогнозує, що в 2026 році зростання юридичного ринку збережеться і проявиться в збільшення вартості юридичних послуг на рівень інфляції, високому рівні кількості запитів щодо мобілізаційного законодавства та військового права.

Марусяк очікує, що "судова практика, в тому числі запит захисту в кримінальних провадженнях, буде одним з лідерів, оскільки є запит суспільства, які трансформуються в "показники" правоохоронних органів, тому запит на захист зберігатиметься".

Коментуючи розвиток військового права, зокрема запити клієнтів в цій сфері, Марусяк висловив думку, що військове право варто розділити на дві частини: перша стосується "всіх питань, крім проходження і звільнення з військової служби, далі йдуть запити ветеранів, загиблих та членів їхніх сімей.

"Видається дивним, але, з одного боку, є ще достатня кількість військовозобов’язаних, які належним чином не оформили свої відносини з точки зору військового обліку. З іншого боку, є неоднозначна прогнозована діяльність підрозділів ТЦК та СП, що створює додаткові запити та великий відсоток судових справ", - сказав він.

Марусяк також відзначив присутність запитів, які стосуються відшкодування шкоди, завданої внаслідок війни. Разом з тим робота юристів, за його словами, в основному зосереджена на фіксації такої шкоди, оцінці та роботі над підготовкою до майбутніх процесів, в результаті яких можна буде отримати відшкодування.

"Хоча вже є поодинокі судові рішення українських суддів щодо стягнення з рф завданої шкоди. Залишається тільки зрозуміти механізм фактичного виконання таких рішень", - сказав він.

Марусяк очікує, що загалом 2026 рік прогнозує бути активним в політичних процесах, "що, в свою чергу, потягне додаткову бізнесову та політичну активність, а це означає запити і спори".

"У свою чергу, юридичні компанії повинні справлятися з викликами найму та утримання людського ресурсу, зумовлені міграційними процесами та зміною поколінь", - сказав він.