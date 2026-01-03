"Мадяр" Бровді: Рішення заміни голови СБУ - це ризик, командир Малюк на своєму місці

Командувач Сил безпілотних систем (СБС) Роберт "Мадяр" Бровді висловився стосовно можливої заміни голови Служби безпеки України (СБУ) Василя Малюка: назвав таке рішення ризиковим та таким, що призведе до ослаблення "потужності одного з ключових сучасних українських важковаговиків вгамування імперських амбіцій" Володимира Путіна.

"На якій би з запропонованих силових ланок не був би потенційно ефективний пан Малюк у ближчому майбутньому, кадрові рішення заміни голови Служби сьогодні - це ризик. Ризик ослаблення потужності одного з ключових сучасних українських важковаговиків вгамування імперських амбіцій біснуватого бункерного діда", - написав Бровді у телеграм-каналі у суботу.

"Генерал Малюк та СБУ на порядку денному. Ритм, якість та питома вага нищівних ударів по ворогу у виконанні Служби безпеки України на чолі з генералом Малюком - безпрецедентний і унікальний за темпом та щоденною ефективністю. Стверджую, працюючи пліч-о-пліч з часів Бахмуту зі спецпризначенцями названої у народі "Служби Божої"", - додав Бровді.

На його думку, "безпрецедентний авторитет і повага серед підлеглих, командир Малюк на своєму місці, справжній хробачий жах".

Команда DeepStateUA також висловилася стосовно можливої заміни голови СБУ Василя Малюка – "це негативно вплине на подальше ведення бойових дій".

"Крім того, певні генерали та полковники зможуть більше доносити брехні про стан справ на лінії фронту, що створить додаткові проблеми у верифікації даних для політичного керівництва. Сподіваємося чутки, які ходять в мережі, про заміну голови СБУ, залишаться лише чутками", - йдеться у повідомленні проєкту DeepStateUA у телеграм-каналі у суботу.