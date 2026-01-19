Інтерфакс-Україна
13:18 19.01.2026

СБУ викрила ще 8 ворожих агітаторів, серед них - посадовиця суду та рецидивіст, який 4 роки ховався у підвалі

Служба безпеки України зібрала доказову базу на ще вісьмох прокремлівських агітаторів, які підтримували збройну агресію РФ та воєнні злочини окупантів, повідомляє СБУ.

"Так, у Києві затримано секретаря судового засідання одного зі столичних судів, яка виправдовувала тимчасову окупацію Криму та частини східних регіонів України. Крім цього, вона ставила під сумнів існування Української державності та "захищала" повномасштабне вторгнення рф", - інформує українська спецслужба в телеграм-каналі в понеділок.

За даними СБУ, у Херсоні викрито 46-річного рецидивіста, який раніше відбував покарання за вбивство, а після захоплення Бериславського району пішов на співпрацю з ворогом.

"Колаборант займався підготовкою до псевдореферендуму в регіоні та увійшов до складу окупаційного "виборчкому № 809", - зазначається в повідомленні.

Як встановило розслідування, зловмисник обходив оселі місцевих жителів та агітував їх голосувати за "приєднання" Херсонщини до РФ. Після деокупації регіону, як повідомляють у відомстві, фігурант майже чотири роки переховувався у підвалі родичів, сподіваючись уникнути правосуддя.

"У Запоріжжі підозру отримав колишній працівник оборонного підприємства, який у соцмережах закликав до окупації обласного центру. Крім того, він агітував у чатах до повітряних атак рашистів на промислові об’єкти регіону, що виробляють дрони для українських військ", - зазначають в українській спецслужбі.

У Житомирській області, згідно з повідомленням, затримано організатора підпільного осередку фейкового "народовладдя". "Він та його спільник публікували пропагандистські відео на власному Ютуб-каналі, де закликали не визнавати суб’єктність української держави, легітимність її державних органів і чинне законодавство", - уточнюють в СБУ.

Крім того, на Вінниччині отримав підозру 57-річний співак, який виступав за "поділ" України та намагався дискредитувати боротьбу українського народу проти російських окупантів.

Також, як повідомляє СБУ, у регіоні викрито 55-річного охоронця місцевої фірми, який у Телеграм-каналах закликав окупантів продовжити обстріли обласного центру, а у Черкаській області СБУ затримала фігурантку, яка у соцмережах публікувала дописи на підтримку російської приватної компанії "Вагнер".

Ініційована Службою безпеки лінгвістична експертиза підтвердила факти інформаційно-підривної діяльності агітаторів на користь рф.

Наразі фігурантам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України: ч. 2 ст. 109 (публічні заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади, а також розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій); ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України, поєднані з розпалюванням національної чи релігійної ворожнечі); ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена за попередньою змовою групою осіб); 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, а також Херсонської, Запорізької, Житомирської, Вінницької та Черкаської облпрокуратур та прокуратури в АР Крим та місті Севастополі.

