14:27 30.12.2025

СБУ: в Києві викрито адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців

Служба безпеки України, Національна поліція та Офіс генерального прокурора викрили у Києві адвоката, який, використовуючи маніпуляції і тиск, виманював кошти у місцевих підприємців, повідомляє СБУ.

"Задокументовано, як фігурант вимагав у керівництва однієї зі столичних компаній $100 тис. За цю суму він обіцяв свою допомогу у "вирішенні" податкових питань, які, за словами адвоката, присутні в бухгалтерії підприємства", - йдеться в повідомленні СБУ в телеграм-каналі у вівторок.

За інформацією відомства, фігурант стверджував бізнесменам, що в нього нібито є інсайдерська інформація від контролюючих органів і, якщо підприємці відмовляться платити йому, то їм доведеться відрахувати у державний бюджет майже 1 млрд грн штрафу.

"Він регулярно тиснув на своїх жертв, використовуючи маніпуляції та психологічний тиск. Коли підприємці погодилися віддати адвокату готівку, він залучив свого знайомого як посередника для передачі грошей", - уточнюють в СБУ.

Правоохоронці поетапно задокументували злочинні дії фігурантів і провели обшуки за місцями їхнього перебування.

На підставі зібраних доказів адвокату та його спільнику повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство та пособництво у шахрайстві, вчинені в особливо великих розмірах в умовах воєнного стану).

Наразі вирішується питання про обрання їм міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та додаткової кваліфікації злочинних дій.

Комплексні заходи проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Теги: #київ #сбу #викриття

