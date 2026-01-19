Сирський після виїзду на покровський напрямок: противник намагається нарощувати тиск, ЗСУ тримає стрій

Фото: Головне управління комунікацій ЗС України

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський повідомив про поїздку на покровський напрямок фронту в Донецькій області, де провів нараду з органами військового управління та командирами підрозділів, під час якої визначив для них пріоритетні завдання.

"Особливу увагу приділили збереженню життя особового складу та підтриманню бойових спроможностей підрозділів. За підсумками доповідей визначив пріоритетні завдання для командирів органів управління та підрозділів, які тримають оборону на цьому напрямку. Основний акцент — на підвищенні стійкості оборони, безперервності логістичного забезпечення, ефективності вогневого ураження та злагодженій взаємодії між усіма рівнями управління. Віддав необхідні розпорядження для посилення підтримки наших воїнів, зокрема безпілотною складовою", - написав Сирський в Телеграм у понеділок.

За його словами, оперативна ситуація на покровському напрямку залишається складною. "У районі агломерації Покровськ–Мирноград триває виснажливе протистояння. Щоденно тут відбувається близько пів сотні бойових зіткнень… Противник намагається нарощувати тиск: підтягує резерви до Покровська, шукає можливості прориву нашої оборони як шляхом спорадичних масованих штурмів, так і через приховане просування малими піхотними групами. За таких умов організація оборони вимагає повної поінформованості, гнучких рішень і точного розрахунку", - зазначив головнокомандувач.

Він наголосив, що окупанти не мають змоги здійснити прорив і захопити північно-західну частину Донецької області. "Попри складність обстановки, українські військовослужбовці тримають стрій. Їхній професіоналізм, витримка, самовідданість і бойовий гарт не дозволяють російським окупантам реалізувати наміри щодо прориву до західних рубежів Донецької області", - написав Сирський.