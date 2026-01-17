НВМК планує проведення архітектурних конкурсів на ключові об'єкти та споруди меморіалу після завершення війни

Фото: НВМК

В ДУ "Національне військове меморіальне кладовище" заявили, що планують проведення відкритих загальнонаціональних архітектурних конкурсів на ключові об’єкти та споруди НВМК після завершення військових дій.

"ДУ "НВМК" планується проведення відкритого загальнонаціонального архітектурного конкурсу (конкурсів) для виявлення кращих проєктних пропозицій, ідей та концепцій на ключові об’єкти та споруди Національного військового меморіального кладовища", - йдеться у відповіді установи на запит "Інтерфакс-Україна", у якому агентство цікавилося, на коли заплановано оголошення архітектурних конкурсів на проєкти пам’ятника в секторі поховань невідомих Захисників та Захисниць і Центрального меморіалу на честь Захисників і Захисниць на території НВМК.

Разом з тим, в установі зазначили, що за результатами наради, яка відбулась ще 22 травня 2024 року в Мінветеранів за участі фахової спільноти, було прийнято рішення щодо відтермінування оголошення офіційної частини відкритого архітектурного конкурсу (конкурсів) до завершення військових дій, з метою надання можливості забезпечення рівних умов та можливостей для всіх учасників, у тому числі осіб, які захищають незалежність та територіальну цілісність України зі зброєю в руках.

В держустанові розповіли, що на сьогодні уже введено в експлуатацію перший пусковий комплекс першої черги будівництва, зокрема збудовано: колумбарна стіна, відкрита автостоянка, огорожа, під’їзна дорога (проїзд), локальні очисні споруди, штучна водойма (ставок), майданчики для контейнерів для збирання твердих побутових відходів, сектори поховань, інженерні мережі, проїзди.

Наразі у процесі будівництва перебуває другий пусковий комплекс першої черги будівництва де будуються: адміністративна будівля, зупинки громадського транспорту, будинок трауру, крамниця ритуальних атрибутів, будівля пункту охорони, господарська будівля, ангар, свердловини, громадський туалет, трансформаторні підстанції, меморіал, котельня, дві колумбарні стіни, монументи, огорожа, резервуари, стоянка для автобусів, під’їзна дорога (пішохідна частина), проїзд до свердловин, зона відпочинку, стоянка для велосипедів, стоянка для гольфкарів, вхідна площа, центральна площа, відкрита автостоянка, підземні модульні системи збору сміття, майданчики для контейнерів для збирання твердих побутових відходів, сектори поховань, інженерні мережі, проїзди.

Прийняття в експлуатацію 2-го пускового комплексу 1-ї черги будівництва заплановано до 30 червня 2026 року.

Крім того, зазначається, що до кінця 2026 року має бути завершено будівництво другої черки, яка складається із 6-ти пускових комплексів, де буде збудовано: 1-й п. к. крематорій, колумбарна стіна, монумент, локальні очисні споруди, огорожа, відкрита автостоянка, майданчики для контейнерів для збирання твердих побутових відходів, сектори поховань, інженерні мережі, проїзди; 2-й п. к. під’їзна дорога, стели в’їзних знаків, інженерні мережі; 3-й п. к. колумбарні стіни, монументи, майданчики для контейнерів для збирання твердих побутових відходів, сектори поховань, інженерні мережі, проїзди; 4-й п.к. стела у вигляді флагштоку, меморіальна будівля, трансформаторна підстанція, площа із стелою у вигляді флагштоку, інженерні мережі; 5-й п. к. будинок трауру, колумбарна стіна, монумент, локальні очисні споруди, відкрита автостоянка, майданчики для контейнерів для збирання твердих побутових відходів, сектори поховань, інженерні мережі, проїзди; 6-й п. к. колумбарні стіни, монумент, майданчики для контейнерів для збирання твердих побутових відходів, сектори поховань, інженерні мережі, проїзди.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів у жовтні 2022 року схвалив створення Міністерством у справах ветеранів держустанови "Національне військове меморіальне кладовище", а в серпні 2023 року схвалив реалізацію до серпня 2025 року його проєкту у Гатненській громаді поблизу Києва.

У серпні 2024 року НВМК визначилося з переможцем на будівництво першої черги кладовища, ним став консорціум "Білдінг Юа" з Києва. А у повторному тендері на будівництво другої черги НВМК у липня 2025 року перемогла "Будівельна фірма "Паритетбудінвест".

30 травня 2025 року в держустанові НВМК повідомили, що будівництво першого пускового комплексу першої черги кладовища завершено.

15 липня 2025 року міністр у справах ветеранів Наталія Калмикова заявила, що відомство відкрите до професійної дискусії, але призупинення будівництва НВМК в нинішніх умовах є недоцільним і не має юридичних підстав.

На початку серпня 2025 року Шостий Апеляційний адміністративний суд визнав незаконним розпорядження Київської обласної військової адміністрації №275 від 14 березня 2024 року "Про вилучення та надання в постійне користування земельної ділянки зі зміною цільового призначення Державній установі "НВМК". В той же час, 24 вересня 2025 року Верховний суд зупинив дію рішення Київського окружного адмінсуду від 13 березня 2025 року щодо скасування розпорядження КОВА про передачу земельної ділянки для розміщення НВМК. В жовтні 2025 року Київський апеляційний суд відмовив в апеляції щодо заборони проведення почесних поховань на НВМК. В грудні 2025 року Києво-Святошинський районний суд Київської області відмовив у визнанні протиправною діяльність держустанови щодо реалізації проєкту НВМК.

29 серпня за участю президента Володимира Зеленського на НВМК відбувся військовий церемоніал поховання невідомих солдатів з військовими почестями вшанування полеглих Героїв, імена яких наразі не встановлені, що стало першим поховання на території меморіалу. Тоді ж міністр Калмикова відкинула заяви в незаконності проведення поховань на території НВМК.

В жовтні 2025 року Калмикова заявила, що Мінветеранів готується до оголошення архітектурних конкурсів на проєкти пам’ятника в секторі поховань невідомих Захисників та Захисниць і Центрального меморіалу на честь Захисників і Захисниць на території НВМК.