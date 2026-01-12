Інтерфакс-Україна
Папа Римський Лев XIV закликав до припинення насильства в Україні на тлі атак на енергетичну інфраструктуру

Папа Римський Лев XIV у неділю закликав до припинення насильства в Україні у зв’язку з новими атаками на енергетичну інфраструктуру, які завдають значної шкоди цивільному населенню.

"В Україні з настанням холодів відбуваються нові жорстокі атаки на енергетичну інфраструктуру, які завдають великої шкоди цивільному населенню. Я молюся за тих, хто страждає, і знову закликаю до припинення насильства та відновлення зусиль для досягнення миру", - йдеться в дописі, оприлюдненому в соціальній мережі Х.

