Укрзалізниця повідомила про ситуацію із залізничним сполученням в небезпечних районах

Фото: Офіс Президента України / www.president.gov.ua

"Укрзалізниця" повідомила про ситуацію із рухом поїздів в окремих регіонах, в яких існує підвищена небезпека ворожих атак. Про це йдеться в повідомленні компанії в офіційному Телеграм-каналі в неділю.

Станом на 1 лютого у Харківській області продовжує залишатися зоною підвищеного ризику дільниця Лозова-Барвінкове-Краматорськ, відтак пасажирів скеровують на об’їзний маршрут автобусами.

У Запорізькій області моніторингові групи УЗ продовжують посилений контроль загроз у регіоні.

"Зранку між містами вдалося безпечно пропустити один з електропоїздів, який забезпечив пересадкове сполучення для кількасот запорожців, тож за можливості ввечері зробимо аналогічно. Резервний сценарій з автобусами між Дніпром та Запоріжжям уже також відтестований. Отже, просимо пасажирів, які ввечері прямуватимуть до Синельникового та Запоріжжя, орієнтуватися на оперативні вказівки нашої поїзної бригади під час наближення до Дніпра. Пасажирів із Запоріжжя та Синельникового просимо уважно стежити за повідомленнями в застосунку та інструкціями вокзальників", - сказано в повідомленні "Укрзалізниці".

У Сумській області рух зберігається, ситуацію контролюють моніторингові групи УЗ.

"У разі безпосередньої небезпеки вимушені будемо робити зупинки поблизу укриттів", - зазначено в повідомленні.

Пасажирів, які пересуваються згаданими регіонами просять уважно стежити за оновленнями на офіційних каналах компанії та обов’язково активувати push-сповіщення у застосунку УЗ.