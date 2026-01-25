Перший закордонний пункт незламності "Укрзалізниці" запрацював у Польщі

Фото: Укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" відкрило перший пункт незламності за кордоном у польському місті Холм, повідомляє пресслужба компанії.

"На станції Холм, через яку курсують п’ять пар пасажирських поїздів з України, встановлено вагони обігріву для пасажирів", - сказано в повідомленні в телеграмі.

Як повідомляється, один із них облаштований ігровою зоною для дітей, окремими місцями для годування та сповивання малюків. Також у доступі є розмальовки та набори для малювання.

Також у вагонах встановлені пристрої для підзарядки гаджетів, а відвідувачів у теплій атмосфері пригощають гар ячим чаєм.

Тим часом в другому вагоні для пасажирів представлена частина колекції фоторобіт Говарда Баффета, яка раніше була частиною Мистецького поїзда. Вагони розташовані на третій платформі.

В "Укрзалізниці" зазначають, що до Холма курсують поїзди з Харкова, Дніпра та Києва. Також ця станція є пересадковим хабом для сполучення з Берліном, Варшавою, Лодзем, Познанню та іншими напрямками. Щодоби через Холм проходить орієнтовно до трьох тисяч пасажирів.