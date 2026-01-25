Інтерфакс-Україна
Події
19:00 25.01.2026

Перший закордонний пункт незламності "Укрзалізниці" запрацював у Польщі

1 хв читати
Перший закордонний пункт незламності "Укрзалізниці" запрацював у Польщі
Фото: Укрзалізниця

АТ "Укрзалізниця" відкрило перший пункт незламності за кордоном у польському місті Холм, повідомляє пресслужба компанії.

"На станції Холм, через яку курсують п’ять пар пасажирських поїздів з України, встановлено вагони обігріву для пасажирів", - сказано в повідомленні в телеграмі.

Як повідомляється, один із них облаштований ігровою зоною для дітей, окремими місцями для годування та сповивання малюків. Також у доступі є розмальовки та набори для малювання.

Також у вагонах встановлені пристрої для підзарядки гаджетів, а відвідувачів у теплій атмосфері пригощають гар ячим чаєм.

Тим часом в другому вагоні для пасажирів представлена частина колекції фоторобіт Говарда Баффета, яка раніше була частиною Мистецького поїзда. Вагони розташовані на третій платформі.

В "Укрзалізниці" зазначають, що до Холма курсують поїзди з Харкова, Дніпра та Києва. Також ця станція є пересадковим хабом для сполучення з Берліном, Варшавою, Лодзем, Познанню та іншими напрямками. Щодоби через Холм проходить орієнтовно до трьох тисяч пасажирів.

Теги: #польща #укрзалізниця #пункт_незламності

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:43 23.01.2026
Кличко заявив про опорні пункти обігріву в Києві і знову закликав жителів з за можливості виїхати з міста

Кличко заявив про опорні пункти обігріву в Києві і знову закликав жителів з за можливості виїхати з міста

01:20 23.01.2026
Україна та Польща узгодили у Давосі першочергові кроки з підготовки URC-2026

Україна та Польща узгодили у Давосі першочергові кроки з підготовки URC-2026

20:40 22.01.2026
"Укрзалізниця" отримала 2 тис. тонн високотехнологічних рейок Р-65 від японського виробника Nippon Steel

"Укрзалізниця" отримала 2 тис. тонн високотехнологічних рейок Р-65 від японського виробника Nippon Steel

19:13 22.01.2026
Туск: наші відносини з США у кризі, ми маємо їх захистити

Туск: наші відносини з США у кризі, ми маємо їх захистити

01:02 22.01.2026
"Укрзалізниця" змінює графік руху: 118 поїздів далекого сполучення курсують за оновленим розкладом з 22 січня

"Укрзалізниця" змінює графік руху: 118 поїздів далекого сполучення курсують за оновленим розкладом з 22 січня

18:51 20.01.2026
У Києві працюють понад 1300 пунктів незламності та обігріву – МВС

У Києві працюють понад 1300 пунктів незламності та обігріву – МВС

08:43 20.01.2026
Fitch знизило рейтинг "Укрзалізниці" до "C" після пропуску купонних виплат

Fitch знизило рейтинг "Укрзалізниці" до "C" після пропуску купонних виплат

13:16 19.01.2026
"УЗ" слід реформувати з вирішенням проблеми збиткових пасажироперевезень та відкриттям залізничного ринку для конкуренції – глава "Укрметалургпрому"

"УЗ" слід реформувати з вирішенням проблеми збиткових пасажироперевезень та відкриттям залізничного ринку для конкуренції – глава "Укрметалургпрому"

12:51 19.01.2026
"Тепло з Польщі для Києва": за 4 дні зібрано вже понад $830 тис

"Тепло з Польщі для Києва": за 4 дні зібрано вже понад $830 тис

21:58 18.01.2026
Ще 30 бригад залізничників долучаться до відновлення тепла у Києві - "Укрзалізниця"

Ще 30 бригад залізничників долучаться до відновлення тепла у Києві - "Укрзалізниця"

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: До компромісу мають бути готові всі три сторони, і американська також

Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100% - Зеленський

Зеленський: Війна Росії проти України – це наслідки байдужості ключових держав світу

Зеленський: За тиждень Росія випустила понад 1,7 тис. дронів, 1,3 тис. авіабомб і 69 ракет

Ворог атакував двома балістичними ракетами і 102-ма БПЛА, зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 10 локаціях

ОСТАННЄ

"Укренерго" в понеділок продовжуватиме застосовувати обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Єрмак поновив право на адвокатську діяльність

Підрозділ ДСНС на Дніпропетровщині пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу

Зеленський: До компромісу мають бути готові всі три сторони, і американська також

Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100% - Зеленський

Навроцький: Не хотів би надавати свій прогноз щодо дати вступу України в ЄС

Зеленський обговорив із Наусєдою та Навроцьким українську енергетику та ППО

Литва прагне, щоб Україна стала членом ЄС до 2030 року, – президент

Без тепла залишаються 1330 багатоповерхівок – мер Києва

У США через негоду скасували понад 14 тис. авіарейсів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА