Події
18:21 25.01.2026

Зеленський: До компромісу мають бути готові всі три сторони, і американська також

Фото: @V_Zelenskiy_official Telegram

Є дві принципово різні позиції – українська та російська, США намагаються знайти компроміс, але для компромісу потрібно, щоб всі три сторони були готові до нього, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Наша позиція щодо територіальної цілісності України, яку потрібно поважати, повторювати не буду. Всі знають нашу позицію. Ми воюємо за свою державу, за своє. Ми не воюємо за територію чужої країни, тому я думаю, які можуть бути питання до нас. Так, це дві різні принципові позиції, українська і російська", - сказав Зеленський під час пресконференції у Вільнюсі у неділю.

"Американці пробують знайти компроміс. Ми йдемо на те, що ми спілкуємось в трьосторонньому форматі. Це такі перші кроки для того, щоб знайти той самий компроміс. Але для компромісу потрібно, щоб всі сторони були готові до компромісу. До речі, і американська сторона", - додав президент.

Як повідомлялося, представники України, США та РФ розпочали тристоронні переговори в Абу-Дабі (столиця Об’єднаних Арабських Еміратів) у п’ятницю та суботу.

Учасник української делегації, секретар Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) Рустем Умєров, повідомляв раніше, що в російській делегації беруть участь представники воєнної розвідки та армії. Зі сторони США у консультаціях, крім Віткоффа та Кушнера, брали участь Джош Груенбаум, генерал Деніел Дрісколл та генерал Алекс Гринкевич. Від України - керівник Офісу президента Кирило Буданов, перший заступник керівника ОП Сергій Кислиця, глава фракції "Слуга народу" Давід Арахамія.

Раніше Зеленський заявляв, що на зустрічі в Абу-Дабі ключовим питанням стане територіальне щодо Донбасу. Російська сторона заявила, що без вирішення питання територій на успіх в переговорах не варто розраховувати. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що українські військові мають покинути територію Донбасу. Він назвав це "важливою умовою російської сторони".

Теги: #компроміс #територіальна_цілісність

