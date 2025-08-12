Територіальна цілісність України не є предметом торгу - Стефанчук

Територіальна цілісність України не є предметом торгу і це розуміють колеги у Німеччині, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Поспілкувався з президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер. Колеги у Берліні добре розуміють: без України не може бути жодних рішень, які стосуються миру. Територіальна цілісність нашої держави — закріплена в Конституції та міжнародно визнана — не є предметом торгу. Україна не погодиться на "обміни" чи поступки агресору, і не торгуватиме своєю землею чи суверенітетом", - написав Стефанчук у Фейсбуці після телефонної розмови з Кльокнер у вівторок.

За словами Стефанчука, зупинення вбивств і припинення вогню — це безумовна відповідальність росії й лише після цього можливі реальні політичні кроки, що враховують і українську, і європейську позицію. Він підкреслив, що Європа має бути безпосередньо залучена до переговорного процесу, адже її безпека нерозривно пов’язана з безпекою України.

"Ми з Юлією Кльокнер погодилися: мир повинен бути тривалим і справедливим, а досягти його можна лише через силу та спільний тиск на агресора. Це означає — збереження й посилення санкцій, продовження військової та фінансової підтримки, а також підтримку нашого курсу на прискорену інтеграцію до ЄС", - зазначив спікер.