Інтерфакс-Україна
Події
16:49 12.08.2025

Територіальна цілісність України не є предметом торгу - Стефанчук

1 хв читати
Територіальна цілісність України не є предметом торгу - Стефанчук

Територіальна цілісність України не є предметом торгу і це розуміють колеги у Німеччині, заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

"Поспілкувався з президенткою Бундестагу Німеччини Юлією Кльокнер. Колеги у Берліні добре розуміють: без України не може бути жодних рішень, які стосуються миру. Територіальна цілісність нашої держави — закріплена в Конституції та міжнародно визнана — не є предметом торгу. Україна не погодиться на "обміни" чи поступки агресору, і не торгуватиме своєю землею чи суверенітетом", - написав Стефанчук у Фейсбуці після телефонної розмови з Кльокнер у вівторок.

За словами Стефанчука, зупинення вбивств і припинення вогню — це безумовна відповідальність росії й лише після цього можливі реальні політичні кроки, що враховують і українську, і європейську позицію. Він підкреслив, що Європа має бути безпосередньо залучена до переговорного процесу, адже її безпека нерозривно пов’язана з безпекою України.

"Ми з Юлією Кльокнер погодилися: мир повинен бути тривалим і справедливим, а досягти його можна лише через силу та спільний тиск на агресора. Це означає — збереження й посилення санкцій, продовження військової та фінансової підтримки, а також підтримку нашого курсу на прискорену інтеграцію до ЄС", - зазначив спікер.

Теги: #стефанчук #розмова #кльокнер #територіальна_цілісність

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:03 11.08.2025
Єрмак обговорив із Рубіо координацію позицій напередодні важливих дипломатичних кроків

Єрмак обговорив із Рубіо координацію позицій напередодні важливих дипломатичних кроків

18:41 11.08.2025
Наусєда висловився за територіальну цілісність України і її членство у ЄС до 2030р.

Наусєда висловився за територіальну цілісність України і її членство у ЄС до 2030р.

17:06 11.08.2025
Зараз є шанс на мир, але він повинен бути чесним і стійким, а безпека – гарантованою, заявив Зеленський

Зараз є шанс на мир, але він повинен бути чесним і стійким, а безпека – гарантованою, заявив Зеленський

15:58 11.08.2025
Розмова спікерів парламентів України та Латвії: завершення війни має ґрунтуватися на міжнародному праві та територіальній цілісності

Розмова спікерів парламентів України та Латвії: завершення війни має ґрунтуватися на міжнародному праві та територіальній цілісності

15:25 11.08.2025
Телефонна розмова Стефанчук - Мецола: рішення, досягнуті без участі України, не сприятимуть встановленню справедливого миру

Телефонна розмова Стефанчук - Мецола: рішення, досягнуті без участі України, не сприятимуть встановленню справедливого миру

17:37 09.08.2025
Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Стуббом "координацію позиції" щодо спільної роботи з США для припинення російської агресії

Зеленський обговорив із президентом Фінляндії Стуббом "координацію позиції" щодо спільної роботи з США для припинення російської агресії

17:18 09.08.2025
Зеленський обговорив із премʼєром Іспанії Санчесом необхідність врахування "спільної європейської позиції" на шляху до справедливого миру

Зеленський обговорив із премʼєром Іспанії Санчесом необхідність врахування "спільної європейської позиції" на шляху до справедливого миру

15:23 09.08.2025
Зеленський знов говорив із Макроном

Зеленський знов говорив із Макроном

15:00 09.08.2025
Зеленський говорив з прем’єркою Данії про кроки, "що наближають до реального завершення війни, а не до її реконфігурації"

Зеленський говорив з прем’єркою Данії про кроки, "що наближають до реального завершення війни, а не до її реконфігурації"

14:05 09.08.2025
Рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі – Зеленський після розмови з прем'єром Естонії

Рішення для безпеки України мають значення для всіх у Європі – Зеленський після розмови з прем'єром Естонії

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: розмова Трампа та Путіна може бути важлива для їх двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть

Зеленський доручив уряду спростити перетин кордону для молодих українців

Буданов проінспектував позиції на Зміїному та газовидобувних платформах у Чорному морі

Інформація про начебто прорив російських військ в районі Покровська не відображає реальних фактів – СтратКом ЗСУ

Росіяни можуть готуватися до нових наступальних операцій, важлива єдність світу і тиск на РФ– Зеленський

ОСТАННЄ

Біля вантажного порту окупованої росіянами ЗАЕС фіксується задимлення – Міненерго

ЗСУ вживають заходів для зупинення окупантів на добропільському та покровському напрямках - Генштаб

Встановлено особи ще двох окупантів, які катували українських військовополонених - СБУ

В Росії Українку засудили на 5 років ув’язнення медикиню за службу в ЗСУ у 2018 році

Мінцифри домагається припинення роботи Starlink на окупованих територіях, в Україні вони працюватимуть – 1-й віцепрем’єр

Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до українських вишів

Зеленський: розмова Трампа та Путіна може бути важлива для їх двостороннього треку, але нічого про Україну без нас вони прийняти не можуть

Зеленський доручив уряду спростити перетин кордону для молодих українців

БЕБ викрило схему привласнення понад 6,4 млн грн, виділених на будівництво фортифікаційних споруд на Запоріжжі

Сибіга: Україна не розглядає територіальні поступки Росії

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА