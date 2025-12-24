Інтерфакс-Україна
Події
10:35 24.12.2025

Американці можуть провести розмову з Путіним у середу – Зеленський

1 хв читати
Американці можуть провести розмову з Путіним у середу – Зеленський
Фото: Unsplash

Американська переговорна група у середу, 24 грудня, може провести розмову з Владіміром Путіним, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Була зустріч із нашою групою – Умєров, Гнатов. Після цього в американців була зустріч із Дмитрієвим. І вони все пояснили, показали, передали, наскільки я розумію", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у вівторок.

"Не знаю, в якому форматі буде в них далі розмова. Може, з Путіним. Напевно, буде завтра (середа – ІФ-У). Ми завтра (у середу – ІФ-У) ввечері повинні отримати все", - додав він.

Теги: #путін #розмова #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:54 24.12.2025
Кабмін скоректував підтримку аграріїв, бізнесу, розмінування, водогосподарства, екології заради інвестфонду з США

Кабмін скоректував підтримку аграріїв, бізнесу, розмінування, водогосподарства, екології заради інвестфонду з США

10:22 24.12.2025
США після закінчення війни будуть йти на послідовне зняття санкцій з РФ – Зеленський

США після закінчення війни будуть йти на послідовне зняття санкцій з РФ – Зеленський

10:16 24.12.2025
Зеленський: дата вступу України в ЄС - розмова США і України без поки що європейського підтвердження

Зеленський: дата вступу України в ЄС - розмова США і України без поки що європейського підтвердження

10:15 24.12.2025
Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України

Зеленський: з проєкту мирної угоди викреслені компенсації США за гарантії безпеки України

03:41 24.12.2025
Постпред США при НАТО: ми намагаємося зрозуміти до чого максимально готова Росія

Постпред США при НАТО: ми намагаємося зрозуміти до чого максимально готова Росія

18:10 23.12.2025
Зеленський та фон дер Ляєн домовилися про додаткові контакти найближчими днями

Зеленський та фон дер Ляєн домовилися про додаткові контакти найближчими днями

17:59 21.12.2025
Умєров повідомив про зустріч з американською стороною сьогодні

Умєров повідомив про зустріч з американською стороною сьогодні

14:14 21.12.2025
Можлива розмова Макрона і Путіна буде повністю прозора для Зеленського і європейців – Єлисейський палац

Можлива розмова Макрона і Путіна буде повністю прозора для Зеленського і європейців – Єлисейський палац

03:34 20.12.2025
Зеленський-Путіну: Україна не дозволить контролювати потенційні президентські вибори в країні

Зеленський-Путіну: Україна не дозволить контролювати потенційні президентські вибори в країні

12:45 16.12.2025
Президенти України й Молдови обговорили двосторонню співпрацю та спільний шлях до членства у Євросоюзі

Президенти України й Молдови обговорили двосторонню співпрацю та спільний шлях до членства у Євросоюзі

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: вступ України до НАТО – це вибір членів Альянсу, але Україна від цієї перспективи не відмовиться

Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню

США після закінчення війни будуть йти на послідовне зняття санкцій з РФ – Зеленський

Україна оцінює втрати від агресії РФ у $800 млрд – Зеленський

ОСТАННЄ

АМПУ повідомила про витік рослинної олії в акваторії порту "Південний" внаслідок останніх масованих атак

Зеленський повідомив про "дуже хороший" відсоток влучань "Нептунів"

Зеленський: вступ України до НАТО – це вибір членів Альянсу, але Україна від цієї перспективи не відмовиться

Можливість створення на Донеччині вільної економічної зони можуть розглянути після надання гарантій безпеки Україні – Зеленський

Зеленський: для проведення референдуму щодо мирної угоди потрібно 60 днів і повне припинення вогню

Україна пропонує, щоб ЗАЕС експлуатувалася спільним підприємством, до складу якого входять США і Україна – Зеленський

Україна оцінює втрати від агресії РФ у $800 млрд – Зеленський

Відкриття Epiland в "Епіцентрі" в Києві спричинило приріст продажів сусідніх відділів від 15% до 42%

Проєкт мирного плану передбачає угоду про вільну торгівлю з США, демілітаризацію Кінбурзької коси та вибори - Зеленський

Сфера дитячих розваг стає головним якорем торгової нерухомості – думка

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА