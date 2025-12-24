Американці можуть провести розмову з Путіним у середу – Зеленський

Фото: Unsplash

Американська переговорна група у середу, 24 грудня, може провести розмову з Владіміром Путіним, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Була зустріч із нашою групою – Умєров, Гнатов. Після цього в американців була зустріч із Дмитрієвим. І вони все пояснили, показали, передали, наскільки я розумію", - сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами у вівторок.

"Не знаю, в якому форматі буде в них далі розмова. Може, з Путіним. Напевно, буде завтра (середа – ІФ-У). Ми завтра (у середу – ІФ-У) ввечері повинні отримати все", - додав він.