18:03 05.01.2026

Зеленський і Федоров обговорили подальший формат роботи Міноборони

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський обговорив з першим віцепрем’єром – міністром з цифрової трансформації України Михайлом Федоровим формат роботи Міністерства оборони України.

"Головний принцип – технологічність нашої оборони повинна зберігати життя наших воїнів. Росія в цій війні має одну значну перевагу, а саме можливість тиснути масштабом ударів, масштабом штурмів на Україну. Ми маємо та мусимо відповідати більш активним застосуванням технологій, більш швидким розвитком нових видів зброї, новою тактикою", - написав Зеленський в телеграм-каналі в понеділок.

Він наголосив, що від початку війни Мінцифра була і залишається активним джерелом інновацій для сфери оборони України. Це стосується і розвитку ринку виробників зброї, застосування дронів, сучасного звʼязку.

"Звісно, Україна абсолютно віддана дипломатії і прагне закінчити якнайшвидше цю війну. Але Росія не демонструє аналогічного підходу та затягує агресію. Будемо протидіяти цьому завдяки більшій технологічності й трансформації сфери оборони. Обговорили формати змін, які Михайло Федоров готується впровадити на посаді міністра оборони України. За тиждень Михайло представить проєкти рішень, які потрібні. Розраховую, що в парламенті підтримають таке посилення", - зазначив президент.

Він також розповів, що заслухав доповідь Федорова про те, як уже реалізуються різні напрями модернізації сфери оборони України.

"Технологічні рішення вже працюють. Зокрема, за грудень 2025 року верифіковано та підтверджено на відео вже 35 тисяч знищених окупантів, за листопад було 30 тисяч підтверджених уражень, за жовтень було 26 тисяч уражень. Очевидно, що технології працюють ефективно. Чітко збільшується постачання дронів у війська. Готуємо наші нові особливі формати посилення дронової складової нашого захисту", - резюмував Зеленський.

