Щонайменше двоє поранених через удар по пасажирському потягу "Барвінкове – Львів – Чоп" на Харківщині – Кулеба

Фото: Мінрозвитку громад

За попередньою інформацією, росіяни атакували у Харківській області пасажирський потяг "Барвінкове – Львів – Чоп" трьома безпілотниками типу Shahed, повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

"Влучання – перед тепловозом та у пасажирський вагон, в якому через це виникла пожежа. На борту перебували 291 пасажир. Людей максимально швидко евакуювали. На цю хвилину є двоє поранених – їх вивела бригада поїзда й надалі передали швидкій", - написав Кулеба у своєму Телеграм.

За його словами, поранені госпіталізовані до медичних установ.

На місці працюють усі екстрені служби: медики, рятувальники та команда Укрзалізниці.

Для евакуйованих пасажирів організовують резервні автобуси, а також для тих, хто очікував на станціях на зворотній рейс.