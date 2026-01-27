Інтерфакс-Україна
Події
18:08 27.01.2026

Міносвіти затвердило рекомендації щодо фільтрації Інтернет-контенту у закладах освіти

Міністерство освіти і науки України затвердило методичні рекомендації щодо способів фільтрації доступу до мережі Інтернет та протидії шкідливому контенту в закладах освіти.

"Створення безпечного цифрового середовища для дітей є одним із пріоритетних завдань в умовах цифрової трансформації освіти. Ми маємо захистити дітей від контенту, що може зашкодити їхньому психологічному стану та безпеці. Саме тому у співпраці з Мінцифри, Держспецзв’язку, СБУ, Кіберполіцією та Асоціацією IT-Ukraine було розроблено методичні рекомендації щодо способів фільтрації доступу до мережі Інтернет та протидії шкідливому контенту в закладах освіти", - йдеться в повідомленні міністерства.

Зазначається, що документ пропонує рекомендації з побудови багаторівневої системи захисту в закладах освіти, яка охоплює: рівень провайдера - рекомендовано звертатися до постачальників послуг із запитом на активацію централізованої фільтрації ("Чистий Інтернет"); рівень мережі закладу - налаштування DNS-фільтрації, використання безпечного пошуку (SafeSearch) та сегментація мережі; рівень пристроїв - використання налаштувань браузерів та функцій батьківського контролю на комп'ютерах і планшетах.

"Рекомендовано обмежити доступ до ресурсів, що містять: сцени насильства, пропаганду тероризму та розпалювання ворожнечі, інформацію про наркотики, алкоголь, тютюн та зброю, азартні ігри, контент для дорослих і цифрові загрози", - розповіли у відомстві.

Також рекомендації містять перелік корисних освітніх ресурсів для вчителів, батьків та учнів з питань кібергігієни.

Ознайомитися з повним текстом наказу та рекомендаціями можна за посиланням: https://mon.gov.ua/static-objects/mon/sites/1/Bezbaryernist/2026/01/27/nakaz-103.pdf

Теги: #рекомендації #міносвіти #освіта

