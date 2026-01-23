Інтерфакс-Україна
Події
19:14 23.01.2026

Лісовий – до молоді: Технології допомагають нам вбивати 50 тис. ворогів на місяць

1 хв читати
Лісовий – до молоді: Технології допомагають нам вбивати 50 тис. ворогів на місяць

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий наголошує, що технології дають Україні перспективу на майбутнє.

"В наших руках повинні бути дві сили, два крила – технології, які визначають економічне зростання, оборонні можливості і ідентичність", - сказав Лісовий на другому національному Форумі талановитої молоді в Києві в пʼятницю.

Він наголосив, що технології дають Україні перспективу на майбутнє.

"Допомагають нам вистояти, допомагають нам, як говорив наш міністр оборони, вбивати 50 тис. в місяць тих, хто хоче посягнути на нашу свободу і на наше право визначати своє майбутнє, яке виборювалося поколіннями українців до нас", - додав міністр.

Як повідомлялося, 20 січня міністр оборони Михайло Федоров назвав одним з ключових етапів примушення РФ до миру силою досягнення стратегічної цілі щодо ліквідації 50 тис. російських окупантів на місяць.

Теги: #міносвіти #технології

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:05 23.01.2026
Зеленський: Україна - номер один у Європі в технологіях

Зеленський: Україна - номер один у Європі в технологіях

18:47 22.01.2026
Міносвіти внесло 216 атестованих наукових установ і вишів до Держреєстру наукових установ, яким надається підтримка держави

Міносвіти внесло 216 атестованих наукових установ і вишів до Держреєстру наукових установ, яким надається підтримка держави

09:48 22.01.2026
Уже 78 університети підтвердили впровадження "зимового вступу" на "нульовий курс" - Міносвіти

Уже 78 університети підтвердили впровадження "зимового вступу" на "нульовий курс" - Міносвіти

14:16 21.01.2026
Атестація наукових установ проведена, щоб збільшувати спроможності вчених в нових, більш потужних інституціях - заступник міністра освіти

Атестація наукових установ проведена, щоб збільшувати спроможності вчених в нових, більш потужних інституціях - заступник міністра освіти

12:37 21.01.2026
У разі реорганізації Інституту фізико-органічної хімії науковим співробітникам буде запропонована аналогічна посада в новій структурі - Міносвіти

У разі реорганізації Інституту фізико-органічної хімії науковим співробітникам буде запропонована аналогічна посада в новій структурі - Міносвіти

10:45 21.01.2026
Міносвіти і Інститут розвитку освіти оголосили другий набір на навчання "Школи авторів"

Міносвіти і Інститут розвитку освіти оголосили другий набір на навчання "Школи авторів"

18:56 20.01.2026
Експертний аналіз: чи може неоновий газ використовуватися у військових цілях?

Експертний аналіз: чи може неоновий газ використовуватися у військових цілях?

12:02 20.01.2026
Наукові установи, які не здобули високої атестаційної групи, автоматично не припиняють своєї діяльності - Міносвіти

Наукові установи, які не здобули високої атестаційної групи, автоматично не припиняють своєї діяльності - Міносвіти

09:54 15.01.2026
Освітній комітет Ради визнав незадовільною роботу Міносвіти щодо ефективного використання субвенцій у 2025р.

Освітній комітет Ради визнав незадовільною роботу Міносвіти щодо ефективного використання субвенцій у 2025р.

15:07 14.01.2026
Міносвіти має передати всі заклади профосвіти в комунальну власність - Наталуха

Міносвіти має передати всі заклади профосвіти в комунальну власність - Наталуха

ВАЖЛИВЕ

Енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть по 20 тис. грн на час НС в енергетиці – прем'єрка

Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

Найскладніше з енергетикою в Києві та 5 областях, всі ремонтники 3 місяці отримуватимуть 20 тис. грн доплати – Зеленський

Українська делегація в ОАЕ обговорює параметри закінчення війни у визначених рамках – Зеленський

За Тимошенко внесено 33 млн грн застави

ОСТАННЄ

Відтік біженців у 2025р сповільнився на третину – до 303 тис. осіб

Зеленський вивів Малюка зі складу Ставки і затвердив у ній Федорова та Шмигаля – указ

Енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть по 20 тис. грн на час НС в енергетиці – прем'єрка

Військові навчання в Гренландії триватимуть упродовж усього 2026 року - Міноборони Данії

Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

Лозова Харківської області частково знеструмлена внаслідок масованої атаки на критичну інфраструктуру

Найскладніше з енергетикою в Києві та 5 областях, всі ремонтники 3 місяці отримуватимуть 20 тис. грн доплати – Зеленський

СЕО ДТЕК повідомив про низку переговорів на ВЕФ-2026 для відновлення та розвитку енергосистеми України

Українська делегація в ОАЕ обговорює параметри закінчення війни у визначених рамках – Зеленський

Зеленський: Ніхто не має права плюнути в наше обличчя, ми одразу будемо відповідати

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА