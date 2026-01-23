Лісовий – до молоді: Технології допомагають нам вбивати 50 тис. ворогів на місяць

Міністр освіти і науки Оксен Лісовий наголошує, що технології дають Україні перспективу на майбутнє.

"В наших руках повинні бути дві сили, два крила – технології, які визначають економічне зростання, оборонні можливості і ідентичність", - сказав Лісовий на другому національному Форумі талановитої молоді в Києві в пʼятницю.

Він наголосив, що технології дають Україні перспективу на майбутнє.

"Допомагають нам вистояти, допомагають нам, як говорив наш міністр оборони, вбивати 50 тис. в місяць тих, хто хоче посягнути на нашу свободу і на наше право визначати своє майбутнє, яке виборювалося поколіннями українців до нас", - додав міністр.

Як повідомлялося, 20 січня міністр оборони Михайло Федоров назвав одним з ключових етапів примушення РФ до миру силою досягнення стратегічної цілі щодо ліквідації 50 тис. російських окупантів на місяць.