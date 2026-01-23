Військові навчання в Гренландії триватимуть упродовж усього 2026 року - Міноборони Данії

Військові навчання в Гренландії Arctic Endurance триватимуть протягом усього 2026 року, повідомили в п'ятницю в збройних силах Данії.

"Для данських військових і союзників НАТО навчання в Гренландії триватимуть найближчими тижнями. Навчання Arctic Endurance розпочалися цього тижня і триватимуть протягом 2026 року. Планування співпраці з союзниками НАТО триває повним ходом", - йдеться в пресрелізі.

До списку країн-учасниць входять Франція, Німеччина, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Нідерланди, Ісландія та Бельгія - всі ті, чиї військові були або перебувають у Гренландії для планування майбутніх навчань.

Навчання є продовженням аналогічних заходів у 2025 році.

Планування та розвідка здійснюються у тісній співпраці зі збройними силами та Арктичним командуванням.

Інші країни НАТО проявили інтерес до відправки розвідувальних груп до Гренландії і, як очікується, прибудуть протягом року.

90 постійних співробітників Арктичного командування складають ядро як навчань, так і планування. У нинішній ситуації до них приєдналися фахівці з планування з Данії.

У морі постійний склад інспекційних суден, які завжди присутні на Фарерських островах і в Гренландії, посилений фрегатом, який, серед іншого, дає постійним кораблям більшу свободу пересування. Деякі з кораблів зараз тренуються з французьким фрегатом Brittany, який прибув на навчання біля берегів Ісландії.

У найближчі тижні до навчань приєднаються датські винищувачі F-35, повідомляє пресслужба збройних сил.