Інтерфакс-Україна
Події
20:50 23.01.2026

Відтік біженців у 2025р сповільнився на третину – до 303 тис. осіб

2 хв читати
Відтік біженців у 2025р сповільнився на третину – до 303 тис. осіб
Фото: https://www.facebook.com/

Кількість українців, які виїхали з України, у 2025 році перевищила кількість тих, хто повернувся, на 303 тис. осіб – це на 34% менше, ніж у 2024 році, коли цей показник склав 459 тис., йдеться у дописі Центра економічної стратегії (ЦЕС) у Facebook у п’ятницю.

"Втім дозвіл на виїзд для чоловіків віком 18–22 роки, який почав діяти наприкінці серпня, вплинув на помітний відтік молодих чоловіків", – зазначив ЦЕС.

За його оцінками, до зміни правил чоловіків віком 18-22 років виїжджало лише приблизно на 130 осіб більше, ніж в’їжджало, проте лише за серпень-листопад 2025 року чистий відтік чоловіків цього віку склав 96 тис. осіб.

"Кожен сьомий чоловік 18-22 роки виїхав за кордон цьогоріч. І саме ця категорія сформувала третину всього річного відтоку населення з України у 2025 році", – вважають у ЦЕС.

Центр анонсував у лютому представлення п'ятої хвилі дослідження про українських біженців.

Згідно із даними Держприкордонслужби, які збирає агентство "Інтерфакс-Україна", у 2025 році кількість перетинів кордонів на виїзд з України перевищила кількість перетинів на в’їзд на 189 тис., тоді як у 2024 році – на 315 тис.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 16 січня 2026 року оцінювалась в 5,349 млн, а загалом у світі - у 5,898 млн. Це значно менше показників річної давнини, які складали відповідно 6,303 млн та 6,863 млн та пов’язано з переглядом даних протягом року.

Нацбанк у інфляційному звіті у липні-2025 погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозував чистий відтік 0,2 млн, що відповідає оцінці чистого відтоку 2025 року. "Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб)", – додав НБУ та підтвердив цей прогноз наприкінці жовтня. В абсолютних цифрах Нацбанк у жовтні минулого року оцінював кількість мігрантів, які залишалися за кордоном, на рівні близько 5,8 млн.

 

Теги: #відтік_громадян #біженці

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:42 12.01.2026
Станом на листопад 2025р. тимчасовий захист в ЄС отримали 4,33 млн біженців з України – Євростат

Станом на листопад 2025р. тимчасовий захист в ЄС отримали 4,33 млн біженців з України – Євростат

13:46 06.01.2026
Українські біженці відкрили Пункт незламності у знеструмленому районі Берліну

Українські біженці відкрили Пункт незламності у знеструмленому районі Берліну

19:52 09.12.2025
Понад 200 тис. осіб змушені були втекти через відновлення боїв на сході ДРК - ООН

Понад 200 тис. осіб змушені були втекти через відновлення боїв на сході ДРК - ООН

04:39 28.11.2025
Нідерланди пропонують нові правила для українців після завершення дії директиви про тимчасовий захист у 2027 році

Нідерланди пропонують нові правила для українців після завершення дії директиви про тимчасовий захист у 2027 році

21:06 13.11.2025
Мерц попросив Зеленського стримати потік молоді з України

Мерц попросив Зеленського стримати потік молоді з України

03:43 13.11.2025
Німеччина змінює систему підтримки українців, які прибули до країни з квітня 2025р. - ЗМІ

Німеччина змінює систему підтримки українців, які прибули до країни з квітня 2025р. - ЗМІ

02:26 11.11.2025
Країни ЄС у вересні надали захист 79,2 тис. біженцям з України, це рекорд з серпня 2023 року - Євростат

Країни ЄС у вересні надали захист 79,2 тис. біженцям з України, це рекорд з серпня 2023 року - Євростат

06:32 10.11.2025
Воєнні біженці з України в США опинилися перед загрозою продовольчої кризи

Воєнні біженці з України в США опинилися перед загрозою продовольчої кризи

17:01 08.10.2025
Швейцарія буде надавати захист категорії S біженцям лише з певних регіонів України, але збереже вже наданий статус – ЗМІ

Швейцарія буде надавати захист категорії S біженцям лише з певних регіонів України, але збереже вже наданий статус – ЗМІ

20:34 26.09.2025
Навроцький підписав закон про продовження допомоги українським біженцям

Навроцький підписав закон про продовження допомоги українським біженцям

ВАЖЛИВЕ

Енергетики, тепловики, газовики, комунальники, залізничники отримуватимуть по 20 тис. грн на час НС в енергетиці – прем'єрка

Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

Найскладніше з енергетикою в Києві та 5 областях, всі ремонтники 3 місяці отримуватимуть 20 тис. грн доплати – Зеленський

Українська делегація в ОАЕ обговорює параметри закінчення війни у визначених рамках – Зеленський

За Тимошенко внесено 33 млн грн застави

ОСТАННЄ

Єдність та лідерство країн "NB8" посилають потужний сигнал: агресія РФ не буде нормалізована – Сибіга

США та ЄС планують залучити $800 млрд для десятирічного плану відновлення України – Politico

Шмигаль розраховує, що у найближчі дні вдасться перейти від аварійних до погодинних відключень

Умєров про тристоронні переговори між Україною, США та РФ: Завтра будуть ще зустрічі

Сьогоднішні переговори в Абу-Дабі завершені – речниця голови делегації України

Чехи за 2 доби зібрали 100 млн грн на генератори для України

Вперше в історії Болгарії президентом країни стала жінка Іліяна Йотова

Столичні торговельні центри обмежили зовнішнє освітлення фасадів і рекламних екранів

Французькі військові розпочнуть у лютому тримісячні навчання

Зеленський вивів Малюка зі складу Ставки і затвердив у ній Федорова та Шмигаля – указ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА