Відтік біженців у 2025р сповільнився на третину – до 303 тис. осіб

Фото: https://www.facebook.com/

Кількість українців, які виїхали з України, у 2025 році перевищила кількість тих, хто повернувся, на 303 тис. осіб – це на 34% менше, ніж у 2024 році, коли цей показник склав 459 тис., йдеться у дописі Центра економічної стратегії (ЦЕС) у Facebook у п’ятницю.

"Втім дозвіл на виїзд для чоловіків віком 18–22 роки, який почав діяти наприкінці серпня, вплинув на помітний відтік молодих чоловіків", – зазначив ЦЕС.

За його оцінками, до зміни правил чоловіків віком 18-22 років виїжджало лише приблизно на 130 осіб більше, ніж в’їжджало, проте лише за серпень-листопад 2025 року чистий відтік чоловіків цього віку склав 96 тис. осіб.

"Кожен сьомий чоловік 18-22 роки виїхав за кордон цьогоріч. І саме ця категорія сформувала третину всього річного відтоку населення з України у 2025 році", – вважають у ЦЕС.

Центр анонсував у лютому представлення п'ятої хвилі дослідження про українських біженців.

Згідно із даними Держприкордонслужби, які збирає агентство "Інтерфакс-Україна", у 2025 році кількість перетинів кордонів на виїзд з України перевищила кількість перетинів на в’їзд на 189 тис., тоді як у 2024 році – на 315 тис.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 16 січня 2026 року оцінювалась в 5,349 млн, а загалом у світі - у 5,898 млн. Це значно менше показників річної давнини, які складали відповідно 6,303 млн та 6,863 млн та пов’язано з переглядом даних протягом року.

Нацбанк у інфляційному звіті у липні-2025 погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозував чистий відтік 0,2 млн, що відповідає оцінці чистого відтоку 2025 року. "Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб)", – додав НБУ та підтвердив цей прогноз наприкінці жовтня. В абсолютних цифрах Нацбанк у жовтні минулого року оцінював кількість мігрантів, які залишалися за кордоном, на рівні близько 5,8 млн.