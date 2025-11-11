Країни ЄС у вересні надали захист 79,2 тис. біженцям з України, це рекорд з серпня 2023 року - Євростат

Країни ЄС у вересні 2025 року ухвалили 79 205 нових рішень про надання тимчасового захисту громадянам країн, що не входять до ЄС, які втекли з України внаслідок російської агресії, це на 49,0% більше, ніж у серпні 2025 року, і є найвищою середньомісячною кількістю нових рішень, зафіксованих із серпня 2023 року.

"Це збільшення відбулося після ухвалення українським урядом наприкінці серпня 2025 року указу, що надає чоловікам віком від 18 до 22 років включно право безперешкодно виїжджати з України", – повідомив Євростат у понеділок на своєму сайті.

За його даними, порівняно з кінцем серпня 2025 року загальна кількість людей з України, які перебувають під тимчасовим захистом, зросла на 49,56 тис. (+1,2%) – до 4 млн 302,16 тис. на кінець вересня.

У статистиці за серпень відомство вказувало більший загальний показник – 4 млн 373,46 тис., але в ній враховувалися дані Португалії та Люксембургу, де перебувало відповідно 65,12 тис. та 3,88 тис. біженців з України з відповідним статусом.

Зазначається, що у вересня за наявними даними серед країн ЄС кількість людей, які перебувають під тимчасовим захистом, зросла у 24 країнах, Найбільший абсолютний прирост був зафіксований у Польщі (+12 960; +1,3%), Німеччині (+7 585; +0,6%) та Чехії (+3 455; +0,9%), тоді як єдине зниження – у Франції (-240; -0,4%).

Згідно з даними Євростату, Німеччина залишається країною з найбільшою кількістю біженців з України в ЄС і світі – 1 млн 218,1 тис., або 28,3% від загальної кількості бенефіціарів в ЄС.

До трійки лідерів входять також Польща – 1 млн 8,89 тис., або 23,5%, і Чехія - 389,31 тис., або 9,0%.

Слідом зі значним відставанням ідуть Іспанія – 244,17 тис. та Румунія - 192,84 тис.

Євростат уточнив, що у даних щодо Іспанії, Греції та Кіпру враховується частина людей, чий статус тимчасового захисту вже недійсний.

Згідно з даними відомства, порівняно з чисельністю населення кожного члена ЄС найбільша кількість бенефіціарів тимчасового захисту на тисячу осіб наприкінці вересня 2025 року спостерігалася у Чехії (35,7), Польщі (27,6) та Латвії (25,5), тоді як відповідний показник на рівні ЄС становить 9,6.

Йдеться також, що станом наприкінці вересня 2025 року на громадян України припадало понад 98,4% бенефіціарів тимчасового захисту. Дорослі жінки становили 44,0% одержувачів тимчасового захисту в ЄС, діти - майже третину (31,0%), тоді як дорослі чоловіки – близько чверті (25,1%) від загальної кількості. Роком раніше частка жінок була 45,0%, дітей - 32,3% і дорослих чоловіків - 22,7%, тоді як на кінець вересня 2023 року дорослих жінок було 46,5%, дітей – 33,7% і дорослих чоловіків 19,9%.

Понад 100 тис. осіб зі статусом тимчасового захисту на кінець вересня 2025 року було також у Словаччині - 135,77 тис., Нідерландах - 130,50 тис. та Ірландії - 116,35 тис.

Від 50 тис. до 100 тис. їх налічувалось у Бельгії - 93,03 тис., Австрії - 88,86 тис., Норвегії - 80,92 тис., Фінляндії - 76,47 тис., Болгарії - 73,20 тис., Швейцарії - 70,52 тис. і Франції - 54,49 тис. (дані про дітей у Франції переважно не включено - Євростат).

Далі йдуть Литва - 49,32 тис., Швеція - 47,33 тис., Данія - 44,50 тис., Угорщина - 42,01 тис., Греція - 37,41 тис., Естонія - 34,96 тис., Латвія - 31,15 тис. осіб, Хорватія - 27,84 тис., Кіпр - 24,68 тис., Ісландія - 4,00 тис. (дані на кінець лютого), Мальта - 2,39 тис. і Ліхтенштейн - 0,78 тис.

Євростат уточнив, що всі наведені дані стосуються надання тимчасового захисту на підставі Рішення Ради ЄС 2022/382 від 4 березня 2022 року, що встановлює наявність масового припливу переміщених осіб з України у зв'язку з військовим вторгненням Росії та тягне за собою запровадження тимчасового захисту. 25 червня 2024 року Європейська рада ухвалила рішення про продовження тимчасового захисту для цих осіб з 4 березня 2026 року по 4 березня 2027 року.

Згідно з оновленими даними УВКБ ООН, кількість українських біженців у Європі станом на 3 жовтня 2025 року оцінювалась в 5,192 млн (на 2 вересня – 5,138 млн), а загалом у світі - у 5,753 млн (5,696 млн).

У самій Україні, за останніми даними ООН на липень цього року, 3,340 млн внутрішньо переміщених осіб (ВПО) порівняно із 3,757 млн на квітень.

Як зазначив на початку березня 2023 року Сергій Соболєв, який був тоді заступником міністра економіки, повернення кожних 100 тис. українців додому дає приріст ВВП у 0,5%.

Нацбанк у липневому інфляційному звіті погіршив прогноз міграції: якщо у квітні він очікував у 2026 році чистого притоку в Україну 0,2 млн людей, то тепер прогнозує чистий відтік 0,2 млн, що відповідає оцінці чистого відтоку цього року. "Чисте повернення розпочнеться лише у 2027 році (близько 0,1 млн осіб, у попередньому прогнозі – 0,5 млн осіб)", – додав НБУ та підтвердив цей прогноз наприкінці жовтня. В абсолютних цифрах Нацбанк оцінює кількість мігрантів, які наразі залишаються за кордоном, на рівні близько 5,8 млн.

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/w/ddn-20251110-2