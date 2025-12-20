Інтерфакс-Україна
Події
20:05 20.12.2025

Зеленський говорив з лідерами країн Коаліції охочих, щоб вони не знижували підтримку України після рішення ЄС про кредит

Зустріч Президента України та Президента Кіпру 4 грудня 2025 року
Зустріч Президента України та Президента Кіпру 4 грудня 2025 року | Фото: Інтерфакс-Україна / Олександр Зубко

Президент України Володимир Зеленський наголошує на важливості підтримки України країнами-партнерами в рамках двосторонніх домовленостей після рішення Європейського Союзу про репараційний кредит.

"У мене були двосторонні договори в Україні з партнерами, в більшості з представниками Коаліції охочих, ви це знаєте, в яких є фінансування - фінансування щорічне. Я проводив окремі бесіди з лідерами, щоб вони, незважаючи на ці 45 мільярдів, не знижували фінансову підтримку Україні, яка зафіксована в наших двосторонніх контрактах", - розповів Зеленський журналістам в суботу.

Він назвав питання покриття бюджетного дефіциту для України після рішення про репараційний кредит на два роки закритим. Президент назвав це рішення дуже сильною допомогою і висловив за неї вдячність.

"Прив'язка до репарації - вона залишилася. І це другий аспект, який був для нас важливий. Не забувати про справедливість, не забувати про репарацію. Бо Росія зробить все, щоб світ про це забув з часом. Тут є чітка прив'язка: ми отримали безвідсотковий кредит 90 мільярдів і Україна буде повертати ці гроші в Європейський Союз тільки тоді, коли Росія буде виплачувати в такому ж розмірі репарації українські. Тобто прив'язка залишилась, гроші залишились. Я вітаю всіх партнерів", - сказав Зеленський.

