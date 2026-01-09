Інтерфакс-Україна
Події
20:03 09.01.2026

Голова Євроради привітав затвердження угоди між ЄС і МЕРКОСУР

Фото: https://x.com/antoniocostapm

Голова Європейської ради Антоніу Кошта вважає, що затвердження в п'ятницю державами-членами ЄС торговельної угоди з Південноамериканським спільним ринком (МЕРКОСУР) буде вигідним для економіки Євросоюзу.

"Я вітаю сьогоднішнє рішення Ради ЄС про затвердження угоди між ЄС і МЕРКОСУР. Ця угода вигідна для Європи. Вона приносить реальні вигоди європейським споживачам і підприємствам. Вона важлива для суверенітету і стратегічної автономії Європейського союзу, цією угодою ЄС сприяє формуванню глобальної економіки", - написав Кошта в соцмережі X.

Крім того, на його думку, ця угода "зміцнює права трудящих, захист навколишнього середовища і гарантії для європейських фермерів". "Вона демонструє, що засновані на правилах торговельні партнерства вигідні обом сторонам. Сьогодні хороший день для Європи і наших партнерів по МЕРКОСУР", - заявив глава Європейської ради.

Рада ЄС опублікувала на своєму сайті повідомлення про те, що прийняла два рішення, "які дозволяють підписання Угоди про партнерство між ЄС і МЕРКОСУР (EMPA) і Тимчасової торговельної угоди (ITA) між ЄС і МЕРКОСУР". За оцінкою Ради, "разом ці угоди знаменують собою важливу віху в давніх відносинах ЄС з партнерами по МЕРКОСУР - Аргентиною, Бразилією, Парагваєм і Уругваєм, після вступу в силу вони створять основу для політичного діалогу, співпраці та торговельних відносин в рамках модернізованого і всеосяжного партнерства".

До угоди ЄС з МЕРКОСУР, історичним ядром якого є Аргентина, Бразилія, Парагвай і Уругвай, привели дуже складні і тривалі переговори, що почалися в 1999 році.

Рішучими противниками цієї угоди були сільгоспвиробники Європи, які виступали і виступають категорично проти неї, вважаючи, що вона наповнить країни ЄС дешевою латиноамериканською продукцією, до якої Євросоюз не буде пред'являти таких же суворих вимог, як до продукції власних аграріїв.

У день саміту ЄС у Брюсселі 18 грудня 2025 року близько 7,3 тис. сільгоспвиробників з різних країн ЄС і приблизно 1 тис. тракторів та іншої сільгосптехніки взяли участь у маніфестації протесту в бельгійській столиці проти угоди з МЕРКОСУР. Подібні протести тривають донині.

Напередодні голосування в Раді ЄС велика сільськогосподарська держава Франція приєдналася до групи країн, які виступають проти цієї угоди: Австрії, Угорщини, Ірландії та Польщі, - повідомляла газета Le Monde. Однак їхніх голосів не вистачило, щоб заблокувати підписання угоди ЄС з МЕРКОСУР.

Теги: #меркосур #єс

