Інтерфакс-Україна
Події
10:36 08.01.2026

ЄС готується до протистояння з Трампом з питання Гренландії - ЗМІ

2 хв читати
ЄС готується до протистояння з Трампом з питання Гренландії - ЗМІ

Дипломати в Євросоюзі готуються до протистояння з президентом США Дональдом Трампом у зв’язку з його претензіями на Гренландію, пише Politico.

"Ми повинні бути готові до прямої конфронтації з Трампом. Він перебуває в агресивному настрої, і нам потрібно бути до цього готовими", - цитує видання висловлювання анонімного європейського дипломата.

Як підкреслює видання, "якщо раніше європейські уряди не усвідомлювали, що погрози Дональда Трампа захопити Гренландію були серйозними, то тепер усвідомлюють".

Інший співрозмовник Politico, колишній високопоставлений представник НАТО, припустив, що альянс міг би виступити посередником між Гренландією, Данією і США, як він уже робив у суперечках між членами альянсу Туреччиною і Грецією.

Видання також посилається на висловлювання трьох дипломатів НАТО, які заявили, що, "серед іншого, альянсу слід розглянути прискорення зростання оборонних витрат на Арктику, проведення більшої кількості військових навчань у регіоні та розміщення військ для забезпечення безпеки Гренландії і, за необхідності, для заспокоєння США".

"Альянс також повинен бути готовий до створення програми "Арктичний дозор" (Arctic Sentry) - перекидання своїх військових ресурсів в регіон - за зразком ініціатив "Східний дозор" і "Балтійський дозор", - цитує видання слова двох дипломатів НАТО.

Раніше портал Axios з посиланням на джерело в Білому домі повідомив, що адміністрація США лише починає обговорювати майбутнє Гренландії.

"Старший радник президента США Дональда Трампа визнав, що Європу глибоко турбує питання Гренландії. Але він підкреслив, що планування і дискусії на цю тему знаходяться на дуже ранніх етапах", - інформує портал.

Високопоставлений дипломат однієї європейської країни сказав Axios, що проблема Гренландії лише ускладнює загальну ситуацію.

Раніше Трамп заявив, що острів Гренландія необхідний США для оборонних цілей. Трамп додав, що "інші сторони повинні вирішувати самі, що військові дії у Венесуелі означають для проблеми Гренландії".

У відповідь прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен сказала, що претензії США на Гренландію можуть завершитися розпадом НАТО.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен і глава МЗС Гренландії Вівіан Мотсфельдт запросили зустріч з держсекретарем США Марко Рубіо.

Гренландія вважається центральною ланкою в забезпеченні безпеки Арктики, стартовою точкою для морських шляхів, територією, де залягають рідкоземельні метали та інші ресурси. Західні ЗМІ відзначають, що на острові є запаси графіту, міді, цинку, золота, алмазів, залізної руди, титану, ванадію, урану, причому геологорозвідувальні роботи проведені не в повній мірі. У Гренландії є космічна база США "Пітуффік".

Теги: #гренландія #трамп #єс

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

02:27 08.01.2026
США виходять з 66 міжнародних організацій, зокрема Науково-технічного центру в Україні

США виходять з 66 міжнародних організацій, зокрема Науково-технічного центру в Україні

02:09 08.01.2026
Трамп поспілкувався з президентом Колумбії, очікується двостороння зустріч у Білому домі

Трамп поспілкувався з президентом Колумбії, очікується двостороння зустріч у Білому домі

01:34 08.01.2026
Трамп "дав зелене світло" двопартійному законопроекту про санкції проти Росії – сенатор Грем

Трамп "дав зелене світло" двопартійному законопроекту про санкції проти Росії – сенатор Грем

20:02 07.01.2026
Білий дім: Щодо Гренландії, першим варіантом Трампа "завжди є дипломатія"

Білий дім: Щодо Гренландії, першим варіантом Трампа "завжди є дипломатія"

19:39 07.01.2026
Україна багато чого очікує від головування Кіпру в Раді ЄС – Зеленський

Україна багато чого очікує від головування Кіпру в Раді ЄС – Зеленський

17:38 07.01.2026
Трамп заявив про те, що без нього Росія зараз б мала всю Україну

Трамп заявив про те, що без нього Росія зараз б мала всю Україну

20:25 06.01.2026
Фон дер Ляєн: Зустріч лідерів Коаліції охочих стала потужною демонстрацією єдності для України

Фон дер Ляєн: Зустріч лідерів Коаліції охочих стала потужною демонстрацією єдності для України

15:08 06.01.2026
Заява лідерів ЄС та Великої Британії: Безпека в Арктиці має бути досягнута союзниками по НАТО із дотриманням принципів Статуту ООН

Заява лідерів ЄС та Великої Британії: Безпека в Арктиці має бути досягнута союзниками по НАТО із дотриманням принципів Статуту ООН

12:11 06.01.2026
Адміністрація Трампа працює над угодою "про вільну асоціацію", яку планує представити Гренландії – ЗМІ

Адміністрація Трампа працює над угодою "про вільну асоціацію", яку планує представити Гренландії – ЗМІ

10:54 06.01.2026
Поновлена амбіція Трампа захопити Гренландію викликає тривогу в Європі – ЗМІ

Поновлена амбіція Трампа захопити Гренландію викликає тривогу в Європі – ЗМІ

ВАЖЛИВЕ

Із УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло майже 1,4 тис. релігійних громад у 2022-2025 рр. - Держетнополітики

У Дніпропетровській області без світла 800 тис. споживачів - Міненерго

Міненерго підтвердило, що внаслідок атаки РФ по енергетиці майже повністю знеструмлені Дніпропетровська і Запорізька області

Кабмін доручив відомствам підготуватися до значного погіршення погоди через циклон

Україна багато чого очікує від головування Кіпру в Раді ЄС – Зеленський

ОСТАННЄ

Із УПЦ (МП) до ПЦУ перейшло майже 1,4 тис. релігійних громад у 2022-2025 рр. - Держетнополітики

Чотири людини поранені у Херсоні через російський обстріл

У більшості регіонів України в ніч на четвер було скасовано обмеження е/е для населення

Американський Мін'юст після захоплення танкера під російським прапором відстежує кілька інших суден - генпрокурор США

В угрупованні "Курськ" спростували інформацію про окупацію Андріївки Сумської області

Кабмін спрямував до місцевих бюджетів 1,3 млрд грн на забезпечення діяльності фахівців із супроводу ветеранів

У міністра ветеранів Калмикової один помічник, п’ять штатних радників і п’ять радників на громадських засадах

СБУ: затримано одеситку, яка під виглядом вигулу собак коригувала для ворога обстріли по місту

Держетнополітики понад 3,3 тис. разів клопотала перед прикордонниками про виїзд за кордон військовозобов'язаних у 2025р., 14 - порушили умови

У Дніпропетровській області без світла 800 тис. споживачів - Міненерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА