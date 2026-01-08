ЄС готується до протистояння з Трампом з питання Гренландії - ЗМІ

Дипломати в Євросоюзі готуються до протистояння з президентом США Дональдом Трампом у зв’язку з його претензіями на Гренландію, пише Politico.

"Ми повинні бути готові до прямої конфронтації з Трампом. Він перебуває в агресивному настрої, і нам потрібно бути до цього готовими", - цитує видання висловлювання анонімного європейського дипломата.

Як підкреслює видання, "якщо раніше європейські уряди не усвідомлювали, що погрози Дональда Трампа захопити Гренландію були серйозними, то тепер усвідомлюють".

Інший співрозмовник Politico, колишній високопоставлений представник НАТО, припустив, що альянс міг би виступити посередником між Гренландією, Данією і США, як він уже робив у суперечках між членами альянсу Туреччиною і Грецією.

Видання також посилається на висловлювання трьох дипломатів НАТО, які заявили, що, "серед іншого, альянсу слід розглянути прискорення зростання оборонних витрат на Арктику, проведення більшої кількості військових навчань у регіоні та розміщення військ для забезпечення безпеки Гренландії і, за необхідності, для заспокоєння США".

"Альянс також повинен бути готовий до створення програми "Арктичний дозор" (Arctic Sentry) - перекидання своїх військових ресурсів в регіон - за зразком ініціатив "Східний дозор" і "Балтійський дозор", - цитує видання слова двох дипломатів НАТО.

Раніше портал Axios з посиланням на джерело в Білому домі повідомив, що адміністрація США лише починає обговорювати майбутнє Гренландії.

"Старший радник президента США Дональда Трампа визнав, що Європу глибоко турбує питання Гренландії. Але він підкреслив, що планування і дискусії на цю тему знаходяться на дуже ранніх етапах", - інформує портал.

Високопоставлений дипломат однієї європейської країни сказав Axios, що проблема Гренландії лише ускладнює загальну ситуацію.

Раніше Трамп заявив, що острів Гренландія необхідний США для оборонних цілей. Трамп додав, що "інші сторони повинні вирішувати самі, що військові дії у Венесуелі означають для проблеми Гренландії".

У відповідь прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен сказала, що претензії США на Гренландію можуть завершитися розпадом НАТО.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Лекке Расмуссен і глава МЗС Гренландії Вівіан Мотсфельдт запросили зустріч з держсекретарем США Марко Рубіо.

Гренландія вважається центральною ланкою в забезпеченні безпеки Арктики, стартовою точкою для морських шляхів, територією, де залягають рідкоземельні метали та інші ресурси. Західні ЗМІ відзначають, що на острові є запаси графіту, міді, цинку, золота, алмазів, залізної руди, титану, ванадію, урану, причому геологорозвідувальні роботи проведені не в повній мірі. У Гренландії є космічна база США "Пітуффік".