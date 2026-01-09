Інтерфакс-Україна
07:18 09.01.2026

Київ: Кількість поранених унаслідок ворожої атаки зросла до 24, серед них 5 працівників ДСНС

Київ: Кількість поранених унаслідок ворожої атаки зросла до 24, серед них 5 працівників ДСНС
У ніч на 9 січня столиця України зазнала масштабної повітряної атаки в результаті якої загинули 4 людини, а поранення отримали 24 громадяни, серед яких 5 працівників ДСНС та троє медиків, які працювали на місці події у Дарницькому районі під час повторного обстрілу.

"Наразі відомо про чотирьох загиблих, серед них медичний працівник. 24 потерпілих громадян, серед них: працівники ДСНС та троє медиків, які працювали на місці події у Дарницькому районі у той час, коли відбувся повторний обстріл", - йдеться в повідомленні поліції Києва ранком пʼятниці.

Натомість пресслужба ДСНС України підтвердила, що серед 24 поранених травмовано п’ятеро їхніх рятувальників: "У Дарницькому районі після влучання в багатоповерхівку загорілися верхні поверхи та автомобілі. Під час повторного обстрілу травмовано 5 рятувальників — їм надається допомога".

 

 

 

