Київ: Кількість поранених унаслідок ворожої атаки зросла до 24, серед них 5 працівників ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

У ніч на 9 січня столиця України зазнала масштабної повітряної атаки в результаті якої загинули 4 людини, а поранення отримали 24 громадяни, серед яких 5 працівників ДСНС та троє медиків, які працювали на місці події у Дарницькому районі під час повторного обстрілу.

"Наразі відомо про чотирьох загиблих, серед них медичний працівник. 24 потерпілих громадян, серед них: працівники ДСНС та троє медиків, які працювали на місці події у Дарницькому районі у той час, коли відбувся повторний обстріл", - йдеться в повідомленні поліції Києва ранком пʼятниці.

Натомість пресслужба ДСНС України підтвердила, що серед 24 поранених травмовано п’ятеро їхніх рятувальників: "У Дарницькому районі після влучання в багатоповерхівку загорілися верхні поверхи та автомобілі. Під час повторного обстрілу травмовано 5 рятувальників — їм надається допомога".