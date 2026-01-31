Інтерфакс-Україна
Події
12:47 31.01.2026

У Харкові призупинено роботу наземного міського електротранспорту та рух двома лініями метро

Фото: https://t.me/kh_metro

У зв’язку з відсутністю електропостачання в Харкові тимчасово не курсують трамваї та тролейбуси, призупинено рух поїздів Салтівською та Олексіївською лініями метрополітену, а рух поїздів Холодногірсько-Заводською лінією здійснюється зі збільшеним інтервалом.

Про це повідомляє пресслужба Харківської міськради.

"Фахівці організовують роботу автобусів за тимчасовою схемою, що діятиме на період відключення електроенергії", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, за інформацією першого віцепремʼєра - міністра енергетики України Дениса Шмигаля 31 січня о 10:42 відбулось технологічне порушення з одночасним відключенням лінії 400 кВ між енергосистемами Румунії та Молдови та лінії 750 кВ між Західною та центральною частинами України. Що спричинило каскадне відключення у електроенергетичній мережі України й спрацювання автоматичних захистів на підстанціях. Були розвантажені блоки атомних електростанцій. Наразі у м.Києві, Київській, Житомирській, Харківській областях диспетчером застосовано спеціальні графіки аварійних відключень

"Енергетики "Укренерго" працюють над відновленням електропостачання. Протягом найближчих годин світло буде відновлено", - запевнив Шмигаль. 

