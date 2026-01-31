Інтерфакс-Україна
Події
12:20 31.01.2026

Електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин – Міненерго

1 хв читати
Фото: https://www.facebook.com/minenergoUkraine

Екстрені відключення електроенергії за командою НЕК "Укренерго" були застосовані в Київській, Житомирській та Харківській областях, повідомляє Міністерство енергетики.

"За прогнозами фахівців, електропостачання повернеться протягом найближчих 2-3 годин", – йдеться у його повідомленні у телеграм у суботу.

Раніше надійшла інформація про екстрені відключення також в Одеській та Дніпропетровській області, в Києві та Харкові був зупинений рух метро.

Теги: #електропостачання #прогноз

