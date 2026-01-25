Через обстріли ситуація з електро- і теплопостачанням у Деснянському районі залишається складною - ДТЕК

Через ворожі обстріли ситуація з електро- та теплопостачанням у Деснянському районі залишається складною, громадян закликають не вмикати одночасно потужні прилади для унеможливлення нових аварій, закликали у енергохолдингу "ДТЕК".

"Через обстріли ситуація з електропостачанням та теплом у Деснянському районі зараз найскладніша. Коли світло з’являється після відключень, багато мешканців одночасно вмикають електрообігрівачі", - сказано в телеграмі компанії.

У ДТЕК зазначають, що коли в кожній квартирі одночасно працюють потужні прилади, виникають нові аварії, в результаті чого повернення світла затягується ще більше.

"Зараз дуже важливий внесок кожного з нас. Просимо не вмикати одночасно потужні електроприлади. Користуйтесь, будь ласка, ними по черзі. Навіть невелика економія з боку кожної родини допоможе зменшити навантаження на мережі й вистояти в цей складний час", - наголосили в ДТЕК.