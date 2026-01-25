Інтерфакс-Україна
Події
21:24 25.01.2026

Через обстріли ситуація з електро- і теплопостачанням у Деснянському районі залишається складною - ДТЕК

1 хв читати
Через обстріли ситуація з електро- і теплопостачанням у Деснянському районі залишається складною - ДТЕК

Через ворожі обстріли ситуація з електро- та теплопостачанням у Деснянському районі залишається складною, громадян закликають не вмикати одночасно потужні прилади для унеможливлення нових аварій, закликали у енергохолдингу "ДТЕК".

"Через обстріли ситуація з електропостачанням та теплом у Деснянському районі зараз найскладніша. Коли світло з’являється після відключень, багато мешканців одночасно вмикають електрообігрівачі", - сказано в телеграмі компанії.

У ДТЕК зазначають, що коли в кожній квартирі одночасно працюють потужні прилади, виникають нові аварії, в результаті чого повернення світла затягується ще більше.

"Зараз дуже важливий внесок кожного з нас. Просимо не вмикати одночасно потужні електроприлади. Користуйтесь, будь ласка, ними по черзі. Навіть невелика економія з боку кожної родини допоможе зменшити навантаження на мережі й вистояти в цей складний час", - наголосили в ДТЕК.

 

Теги: #київ #дтек #електропостачання

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:53 25.01.2026
Без тепла залишаються 1330 багатоповерхівок – мер Києва

Без тепла залишаються 1330 багатоповерхівок – мер Києва

15:23 25.01.2026
Петиція про розміщення у вестибюлях київського метро фандоматів для оплати проїзду через збір пластику не набрала необхідних голосів

Петиція про розміщення у вестибюлях київського метро фандоматів для оплати проїзду через збір пластику не набрала необхідних голосів

14:44 25.01.2026
Слідом за фудтраками з гарячими напоями Трійка планує запустити стаціонарні пункти незламності для киян

Слідом за фудтраками з гарячими напоями Трійка планує запустити стаціонарні пункти незламності для киян

11:47 25.01.2026
МВС: 1300 пунктів незламності розгорнуто у столиці

МВС: 1300 пунктів незламності розгорнуто у столиці

09:32 25.01.2026
В Києві без опалення залишаються понад 1,6 тис. багатоповерхівок після ворожих обстрілів - мер

В Києві без опалення залишаються понад 1,6 тис. багатоповерхівок після ворожих обстрілів - мер

07:49 25.01.2026
У Києві працює 56 пунктів гарячого харчування через відсутність тепла - Свириденко

У Києві працює 56 пунктів гарячого харчування через відсутність тепла - Свириденко

22:21 24.01.2026
Понад 160 бригад працюють над відновленням тепла в Києві, у Чернігові без електропостачання залишалося понад 400 тис. споживачів

Понад 160 бригад працюють над відновленням тепла в Києві, у Чернігові без електропостачання залишалося понад 400 тис. споживачів

21:20 24.01.2026
Понад 800 тис. абонентів у Києві залишилися без світла через масовану атаку РФ - Шмигаль

Понад 800 тис. абонентів у Києві залишилися без світла через масовану атаку РФ - Шмигаль

19:58 24.01.2026
У Києві вибухотехніки знешкодили нездетоновану частину балістичної ракети – поліція

У Києві вибухотехніки знешкодили нездетоновану частину балістичної ракети – поліція

18:50 24.01.2026
В Деснянському районі Києва повернули світло для 88 тисяч осель – ДТЕК

В Деснянському районі Києва повернули світло для 88 тисяч осель – ДТЕК

ВАЖЛИВЕ

У ДТП загинув нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха

Зеленський: До компромісу мають бути готові всі три сторони, і американська також

Документ щодо гарантій безпеки від США готовий на 100% - Зеленський

Зеленський: Війна Росії проти України – це наслідки байдужості ключових держав світу

Зеленський: За тиждень Росія випустила понад 1,7 тис. дронів, 1,3 тис. авіабомб і 69 ракет

ОСТАННЄ

Сумська громада зазнала атаки ворожих дронів, зафіксовано влучання в інфраструктуру

ДБР встановлює обставини ДТП за участі нардепа Саламахи

Понад 800 тис. абонентів у Києві без світла, Міненерго спрямувало додаткові 50 тонн дизелю для роботи генераторів - Шмигаль

У ДТП загинув нардеп від "Слуги народу" Орест Саламаха

Росіяни атакували в неділю Миколаївщину, п'ятеро постраждалих

Тихановська у Вільнюсі публічно назвала Зеленського символом боротьби за демократію

Сибіга обговорив з главою МЗС Литви подальші спільні зусилля з відновлення безпеки в Європі

"Укренерго" в понеділок продовжуватиме застосовувати обмеження електроенергії в усіх регіонах України

Єрмак поновив право на адвокатську діяльність

Підрозділ ДСНС на Дніпропетровщині пошкоджено внаслідок ворожого обстрілу

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА