Інтерфакс-Україна
Події
14:44 25.01.2026

Слідом за фудтраками з гарячими напоями Трійка планує запустити стаціонарні пункти незламності для киян

1 хв читати

Військовослужбовці та ветерани Третього армійського корпусу організували мобільні пункти незламності у районах Києва з тривалими відключеннями світла.

Кияни допомагають військовим донатами, військові — допомагають містянам пережити холоди з відключенням світла, води і тепла. Фудтраки працюють щодня — тут можна погрітися біля багаття, випити гарячі напої та зарядити телефон. Так ветерани Трійки розвозять містом гарячу їжу і тепло.

"Захисники знають, як виживати у надважких умовах, і не могли залишитись осторонь. Це наша особиста ініціатива, яку підтримав командир Андрій Білецький. Поки посадовці шукають винних, військові діють", — каже голова ветеранського корпусу Трійки Ян Клішаєв.

24 січня до ініціативи приєдналася патронатна служба "Янголи" Третього армійського корпусу зі своїм фудтраком.

"Комусь потрібна реабілітація та протезування. Комусь — просто тепло, гарячий чай і зарядка для телефона. Допомагаємо всім, чим можемо", — каже керівниця служби Олена Толкачова.

У планах Трійки — запустити стаціонарні пункти незламності.

Теги: #київ #3_корпус #пункти_незламності

