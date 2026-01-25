Міністр Федоров: Посилюємо РЕБ і звʼязок на фронті — "Флеш" приєднався до команди радників

Фото: Facebook

Сергій "Флеш" Бескрестнов приєднався до команди радників з технологічних напрямів оборони, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

У телеграм-каналі у неділю міністр підкреслив, що "Флеш" один із найсильніших практичних експертів у сфері дронів, РЕБу та аналізу рішень противника. З початку повномасштабного вторгнення він працює безпосередньо на фронті та проводить навчання для військових у найгарячіших точках.

Експертиза "Флеша" — радіозв’язок, системи РЕБ і розвідка. "Саме він першим розповів про використання росіянами FPV-дронів з машинним зором і реактивних шахедів. Зараз його основний фокус — системні рішення проти ударних та розвідувальних БпЛА росіян. Треба зменшити ефективність ворожих атак і захистити наших людей. Розвиток РЕБ критично важливий — у війні виграє той, хто швидше адаптується", - зазначив Федоров.