Інтерфакс-Україна
Події
14:25 25.01.2026

Міністр Федоров: Посилюємо РЕБ і звʼязок на фронті — "Флеш" приєднався до команди радників

1 хв читати
Міністр Федоров: Посилюємо РЕБ і звʼязок на фронті — "Флеш" приєднався до команди радників
Фото: Facebook

Сергій "Флеш" Бескрестнов приєднався до команди радників з технологічних напрямів оборони, повідомив міністр оборони Михайло Федоров.

У телеграм-каналі у неділю міністр підкреслив, що "Флеш" один із найсильніших практичних експертів у сфері дронів, РЕБу та аналізу рішень противника. З початку повномасштабного вторгнення  він працює безпосередньо на фронті та проводить навчання для військових у найгарячіших точках. 

Експертиза "Флеша" — радіозв’язок, системи РЕБ і розвідка. "Саме він першим розповів про використання росіянами FPV-дронів з машинним зором і реактивних шахедів. Зараз його основний фокус — системні рішення проти ударних та розвідувальних БпЛА росіян. Треба зменшити ефективність ворожих атак і захистити наших людей. Розвиток РЕБ критично важливий — у війні виграє той, хто швидше адаптується", - зазначив Федоров.

Теги: #флеш_бескрестнов #міноборони #радник

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:27 23.01.2026
Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

Зеленський обговорив з Федоровим кадрові питання у ПС ЗСУ та прискорення логістики ракет для ППО

19:24 23.01.2026
Федоров обговорив з тимчасово повіреною у справах США Девіс застосування систем Patriot та Himars

Федоров обговорив з тимчасово повіреною у справах США Девіс застосування систем Patriot та Himars

21:33 22.01.2026
Стерненко став радником міністра оборони з питань підвищення використання БпЛА на фронті - Федоров

Стерненко став радником міністра оборони з питань підвищення використання БпЛА на фронті - Федоров

14:33 22.01.2026
Федоров: Уряд звільнив 5 заступників міністра оборони, частина залишиться в МО, найближчими тижнями зʼявляться нові члени команди

Федоров: Уряд звільнив 5 заступників міністра оборони, частина залишиться в МО, найближчими тижнями зʼявляться нові члени команди

10:59 21.01.2026
Міноборони України: Військові шпиталі вперше отримали гігієнічні набори для поранених

Міноборони України: Військові шпиталі вперше отримали гігієнічні набори для поранених

20:51 20.01.2026
Кубраков: Сфокусований на досягненні відчутних результатів в контексті енергетичної кризи

Кубраков: Сфокусований на досягненні відчутних результатів в контексті енергетичної кризи

14:24 20.01.2026
Федоров: цього місяця 40 тисяч перехоплювачів буде поставлено у військо

Федоров: цього місяця 40 тисяч перехоплювачів буде поставлено у військо

10:16 20.01.2026
Кабмін призначив Турчака держсекретарем Міноборони

Кабмін призначив Турчака держсекретарем Міноборони

21:41 19.01.2026
Федоров: Наше завдання - побудувати антидроновий купол над Україною. Нові кадрові призначення будуть незабаром

Федоров: Наше завдання - побудувати антидроновий купол над Україною. Нові кадрові призначення будуть незабаром

18:07 19.01.2026
Зеленський і Федоров погодили кадрові рішення, зокрема, кандидатуру нового заступника командувача ПС ЗСУ

Зеленський і Федоров погодили кадрові рішення, зокрема, кандидатуру нового заступника командувача ПС ЗСУ

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Війна Росії проти України – це наслідки байдужості ключових держав світу

Зеленський: За тиждень Росія випустила понад 1,7 тис. дронів, 1,3 тис. авіабомб і 69 ракет

Ворог атакував двома балістичними ракетами і 102-ма БПЛА, зафіксовано влучання 15 ударних БпЛА на 10 локаціях

Перемовини в Абу-Дабі були конструктивними, наступні зустрічі можуть відбутися наступного тижня – Зеленський

Перемовини України, США та РФ в Абу-Дабі завершилися – речниця секретаря РНБО

ОСТАННЄ

Петиція до Кабміну про забезпечення хворих на цукровий діабет сенсорами моніторингу рівня глюкози набрала 25 тис. голосів

Зеленський: Війна Росії проти України – це наслідки байдужості ключових держав світу

Європа має обрати свободу або залежність, зволікання має наслідки – Зеленський

Слідом за фудтраками з гарячими напоями Трійка планує запустити стаціонарні пункти незламності для киян

Зеленський до білорусів: Ви європейський народ, який буде разом з вільними народами Європи

Обсяг наданої Вільнюсом військової допомоги Україні перевищив EUR1 млрд - литовський президент

Рятувальник-верхолаз загинув у Києві під час аварійно-відновлювальних робіт

Мікроавтобус з дітьми перекинувся на Закарпатті, є постраждалі

В Україну йде потепління, буде ожеледь і ожеледиця

Окупанти вдарили по Харкову БпЛА, спалахнула пожежа

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА