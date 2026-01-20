Інтерфакс-Україна
Події
14:24 20.01.2026

Федоров: цього місяця 40 тисяч перехоплювачів буде поставлено у військо

40 тисяч дронів-перехоплювачів буде поставлено в українське військо у січні поточного року, анонсував міністр оборони України Михайло Федоров.

"Ще в лютому минулого року ми почали займатися перехоплювачами. І навіть зробили формат R&D в режимі реального часу: на чернігівському рубежі допустили всі компанії, які робили перехоплювачі, і платили їм по 20 тисяч доларів за кожен збитий шахед. Вони почали розвиватися, а гроші "ходили" за збитим шахедом. Тоді в це ніхто не вірив. Але вже цього місяця 40 тисяч перехоплювачів буде поставлено у військо", - сказав Федоров під час зустрічі з журналістами.

За його словами, він "вже пройшов усю штатку Міноборони" і він з командою "дуже добре розуміє структуру видатків Міністерства оборони, дефіцит Міністерства оборони на цей рік".

"Але завдяки якісним даним чітко розуміємо, куди витрачають гроші і де можна економити. Ми маємо весь необхідний досвід, щоб змінити правила гри", - заявив Федоров.

Крім того, міністр розповів про трьох консультантів: це дві американські R&D-команди (Center for Strategic and International Studies CSIS та Rand), британський RUSI. Окремо він наголосив на постійній комунікації з військовими.

"У нас є система Армія дронів. Бонус — єБали, яка надає якісні дані з поля бою. Ми розуміємо математику війни. Ми розуміємо, скільки кожен підрозділ уражає живої сили та техніки, на яку глибину, яка зброя ефективна в бойових умовах. У нас є власний бойовий підрозділ, який безпосередньо бере участь у боях. Ми знаємо про війну з поля бою, а не з кабінетів", - сказав Федоров.

Водночас він підкреслив, що "війна — це не лише бойові дії, це також менеджмент, логістика, постачання, когнітивна війна".

"У нас великий бекграунд військових проєктів, які ми реалізували", - додав Федоров.

Як повідомлялося, Верховна Рада призначила Федорова міністром оборони 14 січня. За день до того народні депутати звільнили його з посади першого віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації за його заявою.

Теги: #федоров #міноборони #перехоплювачі

