McDonald's рекомендує перевіряти актуальній статус роботи закладів у період знеструмлень

Фото: McDonald's

ПІІ "МакДональдс Юкрейн Лтд.", яке розвиває в Україні мережу ресторанів швидкого обслуговування McDonald's, в умовах тимчасової відсутності водопостачання в окремих ресторанах рекомендує перевіряти актуальний статус закладів перед візитом.

"Як і всі, ми стикаємося з викликами: тимчасова відсутність водопостачання в окремих ресторанах, тимчасова несправність генераторів через морози. У таких випадках заклад тимчасово припиняє обслуговування гостей, а наші команди оперативно працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити роботу ресторану", - відповіла пресслужба компанії на інформаційний запит "Інтерфакс-Україна".

Натомість можна скористатися послугами найближчого відкритого McDonald's, додала компанія. Уточнити актуальний статус роботи того чи іншого ресторану можна через застосунок або на сайті "МакДональдз".

В компанії також додали, що понад 95% закладів мережі оснащено генераторами, що дозволяє підтримувати стабільну роботу. Потужності зазвичай достатньо, щоб обслуговувати відвідувачів і виконувати доставку. Тут також можна зігрітися та підзарядити пристрої, зазначила пресслужба.

Перший заклад мережі McDonald's в Україні відкрито 24 травня 1997 року в Києві. Наразі 121 ресторан працює в Україні, ще 15 ресторанів зачинено через вимоги безпеки.

За даними аналітичної системи YouControl, McDonald's в Україні за дев'ять місяців 2025 року отримав 15,6 млрд грн виторгу, що на 26,2% більше ніж за аналогічний період минулого року. Чистий прибуток виріс на 9,7%, до 1,4 млрд грн.

Власником ПІІ "МакДональдз Юкрейн Лтд." зазначено MCD Europe Limited (100%, Лондон, Велика Британія).