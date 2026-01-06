ЦПК вимагає повторної перевірки доступу до держтаємниці першої заступниці генпрокурора Вдовиченко

Центр протидії корупції (ЦПК) звернувся до голови Служби безпеки України із вимогою провести повторну перевірку першої заступниці Генерального прокурора Марії Вдовиченко щодо її допуску до державної таємниці.

Як повідомляється на сайті ЦПК, відповідне звернення було надіслане ще 28 грудня 2025 року на ім'я на той час керівника відомства Василя Малюка, але 5 січня він написав заяву про відставку, а президент призначив тимчасово виконуючим обовʼязки голови СБУ Євгена Хмару.

"Попри зміни керівництва Служби, ми очікуємо на реакцію та ретельну перевірку заступниці Кравченка. Наголошуємо, що перебування Вдовиченко на керівній посаді в Офісі Генпрокурора створює реальні загрози національній безпеці. Раніше ЦПК випустив розслідування, яке підтверджує, що найближчі родичі Вдовиченко мають громадянство РФ, працюють у силових структурах агресора та фінансують російський бюджет. Втім оприлюднена інформація не завадила підвищити Вдовиченко та призначити її на посаду першої заступниці генпрокурора", - йдеться в повідомленні.

У ЦПК стверджують, що батько заступниці Генпрокурора Сергій Левандовський ще у 2014 році отримав російський паспорт, але у своїх деклараціях Вдовиченко вказує батька виключно як громадянина України. Вона користувалася його автомобілем Range Rover та жила в його будинку під Києвом, придбаному у 2019 році.

"Маємо абсурдну і небезпечну ситуацію: перша заступниця Генпрокурора має доступ до державної таємниці, тоді як її рідний брат працює у військовій прокуратурі ворога. У будь-якій воюючій країні сам факт таких родинних зв’язків у топпосадовця – це негайне звільнення як мінімум. Тому ми очікуємо від нового т. в. о. керівника СБУ негайної реакції та повторної перевірки Марії Вдовиченко до доступу до держтаємниці", – сказав юрист ЦПК Роман Вербовський.

В ЦПК нагадують, що згідно закону України "Про державну таємницю", надання неправдивих відомостей про себе є підставою для відмови або скасуванню допуску, і вимагають спецслужбу з’ясувати, чи повідомляла Вдовиченко про роботу родичів в РФ, і в разі підтвердження порушень позбавити її доступу до державної таємниці.

Вперше у ЦПК повідомили, що близькі родичі Вдовиченко перейшли на бік окупанта в Криму після початку російської агресії проти України у 2014 році, ще у листопаді 2025 року. "Старший брат Вдовиченко – Олександр Левандовський – перейшов на бік окупанта в Криму після початку російської агресії проти України у 2014 році. А потім почав працювати в російських органах прокуратури. Батько Вдовиченко – Сергій Левандовський – також отримав громадянство РФ у 2014 році та почав вести бізнес в окупованому Криму. Попри українське громадянство, яке декларує його донька Марія Вдовиченко, Сергій Левандовський має паспорт рф, веде бізнес в Росії та сплачує там податки", - йдеться у пресрелізі ЦПК.

ЦПК подав заяви про злочини, вчинені Олександром та Сергієм Левандовськими, до Офісу генерального прокурора.