Генпрокурор ініціює перевірку всіх дитбудинків в Україні

Генеральний прокурор Руслан Кравченко призначив заступника, який буде опікуватися недопущенням та розслідуванням злочинів щодо дітей, а також ініціює перевірку всіх дитячих будинків в Україні на предмет встановлення фактів порушень прав дитини.

В телеграм-каналі в понеділок генпрокурор повідомив, що відвідав найбільший в Україні благодійний дитячий шелтер "Місто добра", куди діти були доставлені після встановлення фактів недбалості та насильства щодо них.

"Я почув історії, після яких ти чітко розумієш - всі проблеми дорослого життя не мають значення, коли є такий біль і так цинічно поламані долі: діти, 8-10 років, прив’язані до ліжок для дітей до 2 років, в дитячому будинку на Миколаївщині. Прив’язані. З поламаними і вигнутими кінцівками. "Щоб не заважали". Дитина на Волині, яку батьки поїли алкоголем, а соціальні служби роками звітували: "Все гаразд", - розказав генпрокурор.

За словами Кравченка, ще чотирьом здоровим дитям свідомо "намалювали" тяжкі психіатричні діагнози, щоб отримувати додаткові виплати".

Генпрокурор додав: "Це не історії. Це злочини. Це гниль, яку треба вирізати до основи. Ці діти тепер у безпеці, у "Місті добра". Але скільки дітей зараз мовчки терплять?... я не маю права мовчати".

В зв'язку з цим Кравченко поінформував, що призначає нового заступника, який буде опікуватися недопущенням порушень прав дитини.

"Моїм новим заступником буде людина, кадровий прокурор, у якого одна цінність і один критерій - це діти. Він багатодітний батько, людина яка знає, що таке любов, відповідальність і біль. Його мандат буде один: усі діти України. Кожен дитячий будинок. Кожен випадок насильства. Кожна дитяча історія", - наголосив він.

Кравченко наразі не уточнив, хто саме призначений на цю посаду.

Крім того, генпрокурор звернувся до міністрів охорони здоров'я та соціальної політики, до соціальних служб, керівників дитячих закладів, голів ОДА та РДА: "Немає часу на відписки, на "комісії", які нічого не змінюють. Необхідно провести незалежну перевірку діагнозів усіх дітей. Перевірити умови, медичні висновки, догляд. У разі порушень та бездіяльності, органи прокуратури будуть діяти швидко і жорстко".

Кравченко поінформував, що буде проведена повна перевірка всіх дитячих будинків по країні.

"Прокурори областей питання дітей, дитячих будинків, лікарень інших дитячих закладів беруть на особистий контроль. Правоохоронні органи повинні розпочати роботу негайно. Жодного "не чіпайте". Жодного "так було завжди"", - зазначив він.

Генпрокурор запевнив: "В Україні від сьогодні діє принцип нульової толерантності до насильства й недбалості щодо дітей".