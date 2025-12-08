Інтерфакс-Україна
Події
15:55 08.12.2025

Генпрокурор ініціює перевірку всіх дитбудинків в Україні

2 хв читати
Генпрокурор ініціює перевірку всіх дитбудинків в Україні
Фото: https://t.me/ruslan_kravchenko_ua

Генеральний прокурор Руслан Кравченко призначив заступника, який буде опікуватися недопущенням та розслідуванням злочинів щодо дітей, а також ініціює перевірку всіх дитячих будинків в Україні на предмет встановлення фактів порушень прав дитини.

В телеграм-каналі в понеділок генпрокурор повідомив, що відвідав найбільший в Україні благодійний дитячий шелтер "Місто добра", куди діти були доставлені після встановлення фактів недбалості та насильства щодо них.

"Я почув історії, після яких ти чітко розумієш - всі проблеми дорослого життя не мають значення, коли є такий біль і так цинічно поламані долі: діти, 8-10 років, прив’язані до ліжок для дітей до 2 років, в дитячому будинку на Миколаївщині. Прив’язані. З поламаними і вигнутими кінцівками. "Щоб не заважали". Дитина на Волині, яку батьки поїли алкоголем, а соціальні служби роками звітували: "Все гаразд", - розказав генпрокурор.

За словами Кравченка, ще чотирьом здоровим дитям свідомо "намалювали" тяжкі психіатричні діагнози, щоб отримувати додаткові виплати".

Генпрокурор додав: "Це не історії. Це злочини. Це гниль, яку треба вирізати до основи. Ці діти тепер у безпеці, у "Місті добра". Але скільки дітей зараз мовчки терплять?... я не маю права мовчати".

В зв'язку з цим Кравченко поінформував, що призначає нового заступника, який буде опікуватися недопущенням порушень прав дитини.

"Моїм новим заступником буде людина, кадровий прокурор, у якого одна цінність і один критерій - це діти. Він багатодітний батько, людина яка знає, що таке любов, відповідальність і біль. Його мандат буде один: усі діти України. Кожен дитячий будинок. Кожен випадок насильства. Кожна дитяча історія", - наголосив він.

Кравченко наразі не уточнив, хто саме призначений на цю посаду.

Крім того, генпрокурор звернувся до міністрів охорони здоров'я та соціальної політики, до соціальних служб, керівників дитячих закладів, голів ОДА та РДА: "Немає часу на відписки, на "комісії", які нічого не змінюють. Необхідно провести незалежну перевірку діагнозів усіх дітей. Перевірити умови, медичні висновки, догляд. У разі порушень та бездіяльності, органи прокуратури будуть діяти швидко і жорстко".

Кравченко поінформував, що буде проведена повна перевірка всіх дитячих будинків по країні.

"Прокурори областей питання дітей, дитячих будинків, лікарень інших дитячих закладів беруть на особистий контроль. Правоохоронні органи повинні розпочати роботу негайно. Жодного "не чіпайте". Жодного "так було завжди"", - зазначив він.

Генпрокурор запевнив: "В Україні від сьогодні діє принцип нульової толерантності до насильства й недбалості щодо дітей".

Теги: #перевірка #кравченко_руслан #дитбудинки #генпрокурор

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:49 24.11.2025
Генпрокурор ініціює зустріч із представниками данського бізнесу в Україні для посилення взаємодії

Генпрокурор ініціює зустріч із представниками данського бізнесу в Україні для посилення взаємодії

13:28 21.11.2025
ДБР вже у найближчий час оприлюднить перші результати перевірки щодо будь-яких зловживань працівників відомства у справі "Мідас"

ДБР вже у найближчий час оприлюднить перші результати перевірки щодо будь-яких зловживань працівників відомства у справі "Мідас"

14:24 20.11.2025
Генпрокурор запропонував Раді встановити довічне ув’язнення за вбивство та зґвалтування неповнолітніх

Генпрокурор запропонував Раді встановити довічне ув’язнення за вбивство та зґвалтування неповнолітніх

19:19 16.11.2025
Рада директорів KSE замовила незалежну перевірку у зв’язку з подіями навколо "Енергоатома"

Рада директорів KSE замовила незалежну перевірку у зв’язку з подіями навколо "Енергоатома"

10:40 16.11.2025
Свириденко: Уряд перевіряє працівників АРМА і ухвалює кадрові рішення щодо тих, хто фігурує в матеріалах НАБУ

Свириденко: Уряд перевіряє працівників АРМА і ухвалює кадрові рішення щодо тих, хто фігурує в матеріалах НАБУ

20:25 13.11.2025
Кабмін доручив провести перевірку всіх найбільших держпідприємств, зокрема у сфері енергетики та ОПК - Свириденко

Кабмін доручив провести перевірку всіх найбільших держпідприємств, зокрема у сфері енергетики та ОПК - Свириденко

15:39 12.11.2025
НАЗК 10 листопада почало службову перевірку у зв'язку з оприлюдненими Національним антикорупційним бюро матеріалами - заява

НАЗК 10 листопада почало службову перевірку у зв'язку з оприлюдненими Національним антикорупційним бюро матеріалами - заява

22:32 03.11.2025
Поліція перевіряє інформацію щодо можливих нападів на жінок в Оболонському районі столиці

Поліція перевіряє інформацію щодо можливих нападів на жінок в Оболонському районі столиці

13:30 31.10.2025
Україна вперше передала до іноземної держави - Литви російського військового для реального кримінального переслідування за воєнні злочини - Кравченко

Україна вперше передала до іноземної держави - Литви російського військового для реального кримінального переслідування за воєнні злочини - Кравченко

20:39 12.10.2025
Правоохоронці не виявили вибухівки у потягу Чернівці–Івано-Франківськ–Запоріжжя, рух відновлено

Правоохоронці не виявили вибухівки у потягу Чернівці–Івано-Франківськ–Запоріжжя, рух відновлено

ВАЖЛИВЕ

Аварійні відключення е/е застосовано також на Дніпропетровщині та Сумщині – "ДТЕК" та обленерго

Зеленський про зустріч європейських лідерів: важливо організувати таку зустріч, щоб обговорити дуже делікатні питання

Аварійні відключення е/е застосовано в Полтавській, Харківській та інших областях – "Укренерго" та обленерго

Зеленський розпочав зустріч із європейськими лідерами у Лондоні - ЗМІ

Умєров у понеділок надасть повну інформацію Зеленському про всі аспекти діалогу зі США та всі документи

ОСТАННЄ

Аварійні відключення е/е застосовано також на Дніпропетровщині та Сумщині – "ДТЕК" та обленерго

Зеленський про зустріч європейських лідерів: важливо організувати таку зустріч, щоб обговорити дуже делікатні питання

Підстав для евакуації з громад поблизу Печенізького водосховища немає - Синєгубов

Мінекономіки до кінця І кв.-2026р планує оновити політику власності – заступниця міністрам

Наступним завданням Асоціації міст є розмежування повноважень держвлади та місцевого самоврядування - Кличко

Аварійні відключення е/е застосовано в Полтавській, Харківській та інших областях – "Укренерго" та обленерго

Генштаб ЗСУ: Найбільша кількість бойових зіткнень відбувається на покровському та костянтинівському напрямках

Концепція довгострокової моделі страхування воєнних ризиків може бути сформована упродовж кількох місяців-голова НБУ

Бельгія передала 16 автономних систем опалення вартістю EUR4,8 млн для медзакладів Києва

Темпи просування ворога минулого тижня різко впали під Гуляйполем, але зросли на Харківщині – DeepState

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА