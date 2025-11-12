Інтерфакс-Україна
Події
15:39 12.11.2025

НАЗК 10 листопада почало службову перевірку у зв'язку з оприлюдненими Національним антикорупційним бюро матеріалами - заява

2 хв читати
НАЗК 10 листопада почало службову перевірку у зв'язку з оприлюдненими Національним антикорупційним бюро матеріалами - заява

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) заявило про початок службової перевірки у зв'язку з оприлюдненими Національним антикорупційним бюро матеріалами за операцією "Мідас".

"У звʼязку з суспільним резонансом через оприлюднені матеріали НАБУ, у яких згадується НАЗК, повідомляємо, що 10 листопада 2025 року розпочато службову перевірку та направлено офіційний запит до НАБУ для отримання відповідної інформації", - йдеться у повідомленні НАЗК у телеграм-каналі у середу. 

Зазначається, що Громадська рада при НАЗК оприлюднила заяву із вимогою провести такі дії та оперативно отримала відповідь. НАЗК також заявило про "готовність до максимальної співпраці з громадськістю, медіа, правоохоронними органами та іншими сторонами, і водночас очікує на надання НАБУ відповіді на направлений запит і додаткової інформації, що дозволить оперативно та якісно провести перевірку".

Як повідомлялося, НАЗК згадувалось у записах розмов виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова ("Тенор") у рамках операції "Мідас".

Як повідомлялося, 10 листопада НАБУ та САП повідомили про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики, яка отримала назву "Мідас".

Згідно з повідомленням НАБУ, задокументовано діяльність високорівневої злочинної організації, учасники якої вибудували масштабну корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема АТ "НАЕК "Енергоатом".

Серед встановлених НАБУ учасників схеми "Мідас" є член Національного енергорегулятора (НКРЕКП) Сергій Пушкар, бізнесмен Тимур Міндіч, ексвиконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов та екс-радник міністра енергетики, а раніше заступник голови ФДМУ Ігор Миронюк.

Основним напрямком діяльності злочинної організації, за версією НАБУ/САП, було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів "Енергоатому" у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів. Зокрема, контрагентам "Енергоатому" нав’язувались умови сплати "відкату" за уникнення блокування платежів за надані послуги/поставлену продукцію або позбавлення статусу постачальника. Ця практика отримала назву "шлагбаум".

Використовуючи службові зв’язки у міністерстві та державній компанії зокрема, колишній заступник голови ФДМУ, який у подальшому став радником міністра енергетики, а також колишній правоохоронець, що обіймав посаду виконавчого директора з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому", забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель і рухом фінансових потоків.

Антикорупційні органи також оприлюднили частину аудіозаписів в межах розслідування.

"Енергоатом" підтвердив проведення слідчих дій у компанії 10 листопада.

Теги: #назк #перевірка #мідас

