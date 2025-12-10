ДБР розслідує справу щодо можливого впливу фігурантів справи "Мідас" на Бюро, нікого з працівників не відсторонено, стверджують у відомстві

Державне бюро розслідувань (ДБР) за власною ініціативою розслідує кримінальну справу щодо можливого впливу фігурантів так званої справи "Мідас" на працівників Бюро, на даний момент нікого з ДБР не відсторонено і не притягнуто до відповідальності, запевняють в Бюро.

"Жодної особи не притягнуто (до адміністративної відповідальності) та не відсторонено. Бо розбираємося в рамках кримінального процесу", - сказав керівник Управління внутрішнього контролю ДБР Богдан Чобіток на засіданні Тимчасової слідчої комісії (ТСК) Верховної Ради в середу, трансляція якого відбувається на ютюб-каналі народного депутата Ярослава Железняка.

За словами Чобітка, розслідування було розпочато за ініціативою ДБР. Також він додав, що директор ДБР Олексій Сухачов в рамках цього провадження не був допитаний, бо на то не було підстав.