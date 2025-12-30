НКРЕКП розгляне можливість компенсації водоканалам фінансових втрат від занижених тарифів на воду для населення з нетарифних джерел

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), проведе міжвідомчу нараду з метою пошуку джерел компенсації водоканалам різниці між встановленими тарифами на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення та їх розрахунковою собівартістю.

"Ми будемо ініціювати проведення відповідної наради із залученням всіх профільних міністерств та відомств для обговорення питань можливої компенсації", – сказав голова НКРЕКП Юрій Власенко на засіданні регулятора у вівторок.

За його словами, комісія діятиме у межах відповідного протокольного рішення уряду щодо відтермінування підвищення тарифів для побутових споживачів водоканалів, і НКРЕКП на виконання урядової ініціативи буде ініціювати найближчим часом проведення вказаної наради.

За словами присутнього на засіданні президента асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитра Новицького, наразі тариф на воду покриває у середньому по Україні близько 70% фактичних витрат підприємств, в результаті чого загальна заборгованість водоканалів сягнула 22 млрд грн, у тому числі за електричну енергію.

"Ми просимо комісію ініціювати міжвідомчу комунікацію на рівні НКРЕКП, Кабінету міністрів, Міністерства фінансів, Міністерства розвитку громад та територій, саме для того, щоб визначити джерела компенсацій або субвенції, або державна цільова програма", – сказав він.

Окрім того, Новицький одним із можливих механізмів вирішення проблеми компенсації запропонував розглянути механізм позбавлення підприємств зобов'язань по сплаті з ПДВ, який застосовується в інших країнах, та закликав державні органи затвердити юридично чіткий визначений механізм компенсації тарифів.

НКРЕКП на засіданні у вівторок, зокрема, встановила нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення непобутових споживачів для 37 водопровідно-каналізаційних підприємств.