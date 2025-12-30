Інтерфакс-Україна
Події
14:50 30.12.2025

НКРЕКП розгляне можливість компенсації водоканалам фінансових втрат від занижених тарифів на воду для населення з нетарифних джерел

2 хв читати
НКРЕКП розгляне можливість компенсації водоканалам фінансових втрат від занижених тарифів на воду для населення з нетарифних джерел

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП), проведе міжвідомчу нараду з метою пошуку джерел компенсації водоканалам різниці між встановленими тарифами на послуги з централізованого водопостачання та водовідведення для населення та їх розрахунковою собівартістю.

"Ми будемо ініціювати проведення відповідної наради із залученням всіх профільних міністерств та відомств для обговорення питань можливої компенсації", – сказав голова НКРЕКП Юрій Власенко на засіданні регулятора у вівторок.

За його словами, комісія діятиме у межах відповідного протокольного рішення уряду щодо відтермінування підвищення тарифів для побутових споживачів водоканалів, і НКРЕКП на виконання урядової ініціативи буде ініціювати найближчим часом проведення вказаної наради.

За словами присутнього на засіданні президента асоціації "Укрводоканалекологія" Дмитра Новицького, наразі тариф на воду покриває у середньому по Україні близько 70% фактичних витрат підприємств, в результаті чого загальна заборгованість водоканалів сягнула 22 млрд грн, у тому числі за електричну енергію.

"Ми просимо комісію ініціювати міжвідомчу комунікацію на рівні НКРЕКП, Кабінету міністрів, Міністерства фінансів, Міністерства розвитку громад та територій, саме для того, щоб визначити джерела компенсацій або субвенції, або державна цільова програма", – сказав він.

Окрім того, Новицький одним із можливих механізмів вирішення проблеми компенсації запропонував розглянути механізм позбавлення підприємств зобов'язань по сплаті з ПДВ, який застосовується в інших країнах, та закликав державні органи затвердити юридично чіткий визначений механізм компенсації тарифів.

НКРЕКП на засіданні у вівторок, зокрема, встановила нові тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення непобутових споживачів для 37 водопровідно-каналізаційних підприємств.

Теги: #нкрекп #власенко

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:21 23.12.2025
Свириденко: Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих змін тарифів на воду

Свириденко: Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих змін тарифів на воду

18:31 19.12.2025
НКРЕКП вперше з 2021р. підвищила тарифи операторів газорозподільних мереж на 2026р. для непобутових споживачів

НКРЕКП вперше з 2021р. підвищила тарифи операторів газорозподільних мереж на 2026р. для непобутових споживачів

14:57 15.12.2025
АМКУ рекомендує НКРЕКП упорядкувати діяльність "Укренерго" щодо врегулювання небалансів

АМКУ рекомендує НКРЕКП упорядкувати діяльність "Укренерго" щодо врегулювання небалансів

20:17 08.12.2025
НКРЕКП розраховує на незалежну оцінку своєї роботи з боку Секретаріату Енергоспівтовариства

НКРЕКП розраховує на незалежну оцінку своєї роботи з боку Секретаріату Енергоспівтовариства

19:12 08.12.2025
Нардеп Жупанин зареєстрував законопроєкт про ротацію чинних членів НКРЕКП

Нардеп Жупанин зареєстрував законопроєкт про ротацію чинних членів НКРЕКП

15:25 05.12.2025
НКРЕКП розгляне тарифи "Укренерго" на 2026р після очікуваного рішення уряду щодо зменшення витрат на технологічні втрати

НКРЕКП розгляне тарифи "Укренерго" на 2026р після очікуваного рішення уряду щодо зменшення витрат на технологічні втрати

14:30 04.12.2025
НКРЕКП планує у п’ятницю затвердити тариф "Укренерго" на передачу на 2026р в розмірі 785,39 грн/МВт*год

НКРЕКП планує у п’ятницю затвердити тариф "Укренерго" на передачу на 2026р в розмірі 785,39 грн/МВт*год

13:35 26.11.2025
НКРЕКП закликала учасників ринку інформувати стосовно труднощів з приєднанням генеруючих установок до мереж

НКРЕКП закликала учасників ринку інформувати стосовно труднощів з приєднанням генеруючих установок до мереж

18:56 25.11.2025
НКРЕКП спростила умови розвитку розподіленої генерації – голова регулятора

НКРЕКП спростила умови розвитку розподіленої генерації – голова регулятора

15:43 25.11.2025
НКРЕКП дозволила "Укренерго" виділити додаткові 1,8 млрд грн на оплату е/е домСЕС за рахунок промислової ВДЕ-генерації

НКРЕКП дозволила "Укренерго" виділити додаткові 1,8 млрд грн на оплату е/е домСЕС за рахунок промислової ВДЕ-генерації

ВАЖЛИВЕ

Лівий берег Києва 31 грудня можуть перевести на графіки погодинних відключень – експерт

У Києві застосовані екстрені відключення світла - "Укренерго"

Зеленський: Існує великий шанс закінчити війну вже в 2026 році

Уряд достроково припинив повноваження члена НР НАК "Нафтогаз України" Ростислава Шурми як представника держави

Сибіга: Закликаємо світ засудити провокаційні заяви Росії, спрямовані на підрив мирного процесу

ОСТАННЄ

Мін’юст забезпечив передачу у власність держави майна забороненої КПУ, зокрема центрального офісу

МЗС: РФ вигадала "атаку на резиденцію Путіна" для зриву мирних переговорів

Чоловік загинув через ворожу атаку на Запоріжжі – ОВА

"Укрзалізниця" у січні 2026р. не підвищуватиме вартість перевезень зерновозами

Туск після консультацій лідерів ЄС: Ключовим результатом є готовність США брати участь у гарантіях безпеки для України

СБУ: в Києві викрито адвоката, який займався видурюванням грошей у підприємців

ДБР: повідомлено про підозру командиру в/ч на Донеччині за привласнення понад 17 тонн пального

Лідери ЄС і Канади провели чергові консультації з підтримки України

Військові частини зможуть закуповувати комплектуючі для БПЛА за кошти загального фонду – Шмигаль

Під час обстрілу Одещини пошкоджено об’єкти у портах "Південний", "Чорноморськ" та судно із зерном під прапором Панами

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА