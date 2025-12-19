Інтерфакс-Україна
Економіка
18:31 19.12.2025

НКРЕКП вперше з 2021р. підвищила тарифи операторів газорозподільних мереж на 2026р. для непобутових споживачів

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), підвищила вперше з 2021 року тарифи операторів газорозподільних мереж (ГРМ) на послуги з розподілу природного газу для непобутових споживачів на 2026 рік.

Відповідне рішення прийняте на засіданні регулятора у п’ятницю, яке транслювалося онлайн.

Підвищення тарифів відбуватиметься поетапно – з 1 січня та з 1 квітня 2026 р оку.

Під час засідання НКРЕКП наголошувалося, що тарифи на розподіл природного газу для населення залишаються незмінними, оскільки їхнє підвищення забороняється протягом дії воєнного стану та шести місяців після нього законом про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання (закон № 2479).

Таким чином, за підрахунками НКРЕКП, середньозважений тариф операторів ГРМ для непобутових споживачів з 1 січня складе 1,56 грн/куб. м на місяць (тут і далі без ПДВ), з 1 квітня – 1,89 грн/куб. м на місяць. За підрахунками регулятора, з 1 квітня тарифи в середньому виростуть на 62%, половину з яких припадає на підвищення заробітної плати працівникам операторів ГРМ та 12% – на зменшення обсягів розподілу газу.

Представники галузі підтримали у цілому рішення комісії, хоч і зазначали, що таке підвищення все одно не відповідає економічно-обґрунтованим розрахункам. Водночас представники споживачів – гірничо-металургійного комплексу назвали нові тарифи надмірними.

Згідно з проєктами постанов, наприклад, тариф "Гадячгаз" з початку року зросте в 1,5 раза – з 1,99 грн/куб. м до 3,14 грн/куб. м, а з 1 квітня – майже вдвічі, до 3,92 грн/куб. м. Приблизно така ситуація і з "Одесагаз" – тариф на першому етапі зросте з 1,09 грн/куб. м до 1,65 грн/куб. м, на другому – до 1,95 грн/куб м.

Тариф "Київгазу" зараз складає для всіх споживачів 0,32 грн/куб м і майже не зміниться з 1 січня – становитиме 0,36 грн/куб м, але зросте майже в 1,5 раза з 1 квітня – до 0,46 грн/куб. м.

До переліку операторів ГРМ, яким передбачається підвищити тарифи, ввійшли майже 40 компаній, більшості з яких тарифи не переглядали з 2021 року. 

На рівень підвищення тарифу, зокрема, впливають обсяги розподілу газу та необхідні обсяг робіт при обслуговуванні, утриманні та експлуатації газорозподільних систем.

Теги: #нкрекп #газорозподільні

