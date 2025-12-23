Інтерфакс-Україна
15:21 23.12.2025

Свириденко: Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих змін тарифів на воду

Кабінет міністрів звернувся до Національної комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) про відтермінування запланованих тарифних змін на воду для населення, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Тарифи на воду для людей мають залишитися без змін. Уряд звернувся до НКРЕКП про відтермінування запланованих тарифних змін. Наша позиція чітка: в умовах війни люди не повинні відчувати додаткового фінансового тиску", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Разом з тим, прем'єр зазначила, що влада має знайти спільне рішення, яке збалансує інтереси споживачів і потреби надавачів послуг, водоканалів, які не мають втрачати і заходити в борги.

"Наступний крок — уряд разом з НКРЕКП напрацюють спільне рішення", - наголосила Свириденко.

