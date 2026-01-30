Стартувала подача заявок на програму "СвітлоДім" - Свириденко

Фото: https://t.me/svyrydenkoy

Стартувала подача заявок на програму "СвітлоДім" для отримання від 100 до 300 тис. гривень допомоги на закупівлю енергообладнання для багатоповерхових будинків, повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

"Відсьогодні стартувала подача заявок на "СвітлоДім" — програму підтримки багатоквартирних будинків для автономного електроживлення під час тривалих відключень. ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, управителі багатоквартирних будинків будь-якої форми власності вже можуть подати заявку на сайті СвітлоДім (svitlodim.gov.ua) онлайн через "Дію", - написала Свириденко в телеграм-каналі по результатам засідання уряду у середу.

Вона нагадала, що в межах програми держава надає від 100 до 300 тис. гривень допомоги — на закупівлю бензинових, дизельних або газових генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей, та іншого енергообладнання для роботи ключових систем життєзабезпечення.

Прем'єр зауважила, що розмір допомоги залежить від поверховості будинку та кількості під’їздів.

Свириденко зазначила, що для т ого, щоб подати заявку необхідно відкрити спеціальний рахунок із цільовим використанням в "Ощадбанку" або іншому банку, який долучиться до програми. Заявки розглядає та схвалює Комісія при Мінрозвитку.

"Програма діятиме протягом воєнного стану в громадах, де офіційно зафіксована надзвичайна ситуація в енергетиці. На першому етапі це Київ та Київська область", - додала прем'єр.