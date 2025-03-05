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16:56 05.03.2025

Київ офіційно подав заявку на отримання статусу Міста музики ЮНЕСКО

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Київ офіційно подав заявку на отримання статусу Міста музики ЮНЕСКО

Київ офіційно подав заявку на отримання статусу Міста музики ЮНЕСКО, повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Київ зробив важливий крок до міжнародного визнання своєї музичної спадщини, офіційно подавши заявку на отримання статусу Міста музики ЮНЕСКО. Ініціативу щодо приєднання до Мережі креативних міст запропонувала постійна комісія Київської міської ради з питань культури, туризму та суспільних комунікацій, а також підтримав мер Києва Віталій Кличко", - йдеться у повідомленні КМДА у середу на сайті.

Як зазначила депутатка Київської міської ради, голова комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, підготовка заявки тривала понад рік. За її словами, статус Міста музики ЮНЕСКО відкриває нові можливості для розвитку культурної сфери, міжнародної співпраці та популяризації української музики у світі. Київ має унікальну музичну спадщину, яка поєднує глибокі традиції, сучасні тренди та безліч талантів. Отримання цього статусу стане визнанням культурного потенціалу столиці та допоможе втілювати нові проєкти.

Теги: #заявка #кмда #юнеско

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