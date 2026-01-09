Столичну владу закликали забезпечити розміщення вразливих категорій громадян у соціальних об'єктах з теплом

Місцева влада Києва має організувати розміщення сімей з дітьми та людьми, які потребують додаткової допомоги, в приміщеннях соціальних об'єктів, забезпечених теплопостачанням, вважає екснардепка, членкиня наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine Вікторія Войціцька.

"Є школи та інші соціальні об'єкти, де працюють індивідуальні тепло пункти/котельні, робота яких не залежить від централізованого теплопостачання. Вважаю, що місцева влада в координації з центральною владою та нашими партнерами мають терміново організувати розміщення сімей з дітьми та людьми, які потребують додаткової допомоги, в приміщеннях, де буде забезпечено тепло", – написала Войціцька в Facebook у п'ятницю.

Вона зазначила, що такий крок є необхідним з огляду на злиття води з будинкових систем опалення через небезпеку руйнування інфраструктури централізованого теплопостачання.

Аналогічну думку висловила директорка Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська. Вона зазначила, що пункти незламності не розраховані на масове і тривале перебування людей.

"Сподіваюсь місцева і центральна влада разом з партнерами зможуть негайно організувати розміщення сімей з дітьми та людей, які потребують допомоги, у теплих приміщеннях. Це не про комфорт. Це про виживання", – написала вона на своїй Facebook-сторінці.

Як повідомлялося, Київська міська державна адміністрація (КМДА) пояснила, що злиття води з будинкових систем опалення є обов'язковою технічною дією і не означає тривалу відсутність тепла.