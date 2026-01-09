Інтерфакс-Україна
Події
15:35 09.01.2026

Столичну владу закликали забезпечити розміщення вразливих категорій громадян у соціальних об'єктах з теплом

1 хв читати

Місцева влада Києва має організувати розміщення сімей з дітьми та людьми, які потребують додаткової допомоги, в приміщеннях соціальних об'єктів, забезпечених теплопостачанням, вважає екснардепка, членкиня наглядової ради аналітичного центру We Build Ukraine Вікторія Войціцька.

"Є школи та інші соціальні об'єкти, де працюють індивідуальні тепло пункти/котельні, робота яких не залежить від централізованого теплопостачання. Вважаю, що місцева влада в координації з центральною владою та нашими партнерами мають терміново організувати розміщення сімей з дітьми та людьми, які потребують додаткової допомоги, в приміщеннях, де буде забезпечено тепло", – написала Войціцька в Facebook у п'ятницю.

Вона зазначила, що такий крок є необхідним з огляду на злиття води з будинкових систем опалення через небезпеку руйнування інфраструктури централізованого теплопостачання.

Аналогічну думку висловила директорка Центру підтримки аеророзвідки Марія Берлінська. Вона зазначила, що пункти незламності не розраховані на масове і тривале перебування людей.

"Сподіваюсь місцева і центральна влада разом з партнерами зможуть негайно організувати розміщення сімей з дітьми та людей, які потребують допомоги, у теплих приміщеннях. Це не про комфорт. Це про виживання", – написала вона на своїй Facebook-сторінці.

Як повідомлялося, Київська міська державна адміністрація (КМДА) пояснила, що злиття води з будинкових систем опалення є обов'язковою технічною дією і не означає тривалу відсутність тепла.

Теги: #войціцька #кмда #берлінська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:56 09.01.2026
КМДА: злиття води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі і не означає тривалу відсутність тепла

КМДА: злиття води є стандартним технічним заходом при мінусовій температурі і не означає тривалу відсутність тепла

17:00 08.01.2026
Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

Комунальні служби опрацьовують антикризові заходи через похолодання: киянам нагадують про рекомендації та міські сервіси на випадок відключень електроенергії

09:14 06.01.2026
У Києві розчищають сніг на вулицях 264 одиниці спецтехніки – КМДА

У Києві розчищають сніг на вулицях 264 одиниці спецтехніки – КМДА

20:16 05.01.2026
Суд не став обмежувати свободу посадовця КМДА через звинувачення у недбалості при експлуатації Колеса огляду

Суд не став обмежувати свободу посадовця КМДА через звинувачення у недбалості при експлуатації Колеса огляду

14:58 05.01.2026
Міська влада закликала киян утриматися від масових заходів на Водохреще

Міська влада закликала киян утриматися від масових заходів на Водохреще

12:01 27.12.2025
У Києві поїзди метрополітену на червоній лінії курсують зі змінами – КМДА

У Києві поїзди метрополітену на червоній лінії курсують зі змінами – КМДА

14:36 26.12.2025
Посадовців КМДА підозрюють у тому, що роками не реагували на незаконність розміщення Колеса огляду на Подолі - прокуратура

Посадовців КМДА підозрюють у тому, що роками не реагували на незаконність розміщення Колеса огляду на Подолі - прокуратура

12:48 24.12.2025
КМДА придбала роторну парковку за 3,6 млн грн і списала її, так і не почавши використовувати – експосадовцю повідомлено про підозру

КМДА придбала роторну парковку за 3,6 млн грн і списала її, так і не почавши використовувати – експосадовцю повідомлено про підозру

10:56 11.05.2018
"Укрнафта" готується до закриття Гнідинцівського ГПЗ - депутат Войціцька

"Укрнафта" готується до закриття Гнідинцівського ГПЗ - депутат Войціцька

10:22 24.02.2016
Менеджмент "Укрнафти" в липні 2015 р. вивів із компанії понад 3,6 млрд грн у вигляді авансів за нафтопродукти

Менеджмент "Укрнафти" в липні 2015 р. вивів із компанії понад 3,6 млрд грн у вигляді авансів за нафтопродукти

ВАЖЛИВЕ

СБУ продемонструвала уламки "Орєшніка", яким РФ атакувала Львівщину, і кваліфікує цей удар як воєнний злочин

Екстрені відключення поширені на весь Київ – "ДТЕК"

Мер радить киянам за можливості тимчасово виїхати за місто, половина багатоквартирних будинків якого без тепла

У Києві без теплопостачання половина багатоквартирних будинків – майже 6 тис. – Кличко

У Києві та Київській області через нічну атаку РФ без світла понад 0,5 млн споживачів – Міненерго

ОСТАННЄ

США повідомили про захоплення танкера Olina тіньового флоту РФ

Семеро рятувальників зазнали поранень за добу, загинув медик – МВС

Пошкодження ТЕЦ у Києві не нові для енергетиків і підлягають більш-менш швидкому ремонту – 1-й заступник голови енергокомітету

Кличко: Ситуація в Києві через масовану атаку ворога на критичну інфраструктуру дуже складна, але контрольована

ВАКС конфіскував елітне авто родини екскерівника Харківського обласного ТЦК

Найбільш складно з теплом в Солом’янському, Печерському, Голосіївському районах та на Теремках, оцінюється час на відновлення – директор ЦДЕ

Велика Британія почне постачати Україні у лютому вдосконалені дрони та перехоплювачі – міністр оборони

Україна розраховує на продовження співпраці з Великою Британією – Зеленський

СБУ повідомила про заочну підозру полковнику РФ, який наказував бити "Кинджалами" по енергетиці України

Мелоні вважає, що настав час для переговорів між Європою та Росією

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА