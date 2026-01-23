У Департаменті фінансів КМДА проходять слідчі дії

У Департаменті фінансів Київської міської державної адміністрації (КМДА) в п’ятницю, 23 січня, проходять слідчі дії. Їх здійснюють представники Національної поліції України, повідомляє пресслужба КМДА.

"Директору Департаменту фінансів вручено повідомлення про підозру. Слідчі дії стосуються реалізації рішення Київської міської ради від 2020 року "Про здійснення запозичення", яким було передбачено випуск облігацій внутрішніх місцевих позик Київради", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на виконання цього рішення у 2020 році Департамент фінансів підготував і реалізував випуск облігацій внутрішніх місцевих позик. У ньому наголошують, що діяли виключно в межах бюджетного законодавства та виконували рішення, ухвалене Київміськрадою, яке є обов’язковим до виконання.

Водночас у межах кримінального провадження слідство називає ці дії неправомірними та стверджує, що цим департамент нібито завдав збитків бюджету Києва.

"Від самого ранку тривають обшуки – спочатку за місцем проживання директора департаменту, потім – у службових кабінетах. За результатами слідчих дій складено відповідні процесуальні документи. Усі затребувані матеріали та документи було надано слідству в повному обсязі", - наголосили в КМДА.

У Департаменті фінансів вважають порушене кримінальне провадження безпідставним і таким, що має ознаки політичної вмотивованості. Департамент, співпрацюючи зі слідством, буде відстоювати свою позицію щодо правомірності і законності своїх дій.

Речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс підтвердила агентству "Інтерфакс-Україна" факт проведення співробітниками поліції обшуків в департаменті фінансів КМДА. Детальну інформацію щодо слідчих дій Нацполіція надасть згодом.