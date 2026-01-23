Інтерфакс-Україна
Події
14:55 23.01.2026

У Департаменті фінансів КМДА проходять слідчі дії

2 хв читати
У Департаменті фінансів КМДА проходять слідчі дії

У Департаменті фінансів Київської міської державної адміністрації (КМДА) в п’ятницю, 23 січня, проходять слідчі дії. Їх здійснюють представники Національної поліції України, повідомляє пресслужба КМДА.

"Директору Департаменту фінансів вручено повідомлення про підозру. Слідчі дії стосуються реалізації рішення Київської міської ради від 2020 року "Про здійснення запозичення", яким було передбачено випуск облігацій внутрішніх місцевих позик Київради", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на виконання цього рішення у 2020 році Департамент фінансів підготував і реалізував випуск облігацій внутрішніх місцевих позик. У ньому наголошують, що діяли виключно в межах бюджетного законодавства та виконували рішення, ухвалене Київміськрадою, яке є обов’язковим до виконання.

Водночас у межах кримінального провадження слідство називає ці дії неправомірними та стверджує, що цим департамент нібито завдав збитків бюджету Києва.

"Від самого ранку тривають обшуки – спочатку за місцем проживання директора департаменту, потім – у службових кабінетах. За результатами слідчих дій складено відповідні процесуальні документи. Усі затребувані матеріали та документи було надано слідству в повному обсязі", - наголосили в КМДА.

У Департаменті фінансів вважають порушене кримінальне провадження безпідставним і таким, що має ознаки політичної вмотивованості. Департамент, співпрацюючи зі слідством, буде відстоювати свою позицію щодо правомірності і законності своїх дій.

Речниця Нацполіції Юлія Гірдвіліс підтвердила агентству "Інтерфакс-Україна" факт проведення співробітниками поліції обшуків в департаменті фінансів КМДА. Детальну інформацію щодо слідчих дій Нацполіція надасть згодом.

Теги: #департамент_фінансів #обшуки #кмда

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

10:47 23.01.2026
У Святошинському районі Києва сталась пожежа на території складів, може погіршитись стан повітря - влада

У Святошинському районі Києва сталась пожежа на території складів, може погіршитись стан повітря - влада

11:16 20.01.2026
Нацполіція проводить слідчі дії у справі розкрадання держкоштів, один із обшуків - у приміщенні Дніпровської міськради

Нацполіція проводить слідчі дії у справі розкрадання держкоштів, один із обшуків - у приміщенні Дніпровської міськради

16:54 16.01.2026
У Києві із 16 січня буде обмежено зовнішнє освітлення – КМДА

У Києві із 16 січня буде обмежено зовнішнє освітлення – КМДА

17:34 13.01.2026
Пансіонати та інтернати в Києві забезпечені альтернативними джерелами живлення, водопостачанням, теплом і харчуванням - Кличко

Пансіонати та інтернати в Києві забезпечені альтернативними джерелами живлення, водопостачанням, теплом і харчуванням - Кличко

13:46 13.01.2026
На Правому березі Києва припинено рух електротранспорту, на окремих маршрутах його дублюватимуть автобуси – КМДА

На Правому березі Києва припинено рух електротранспорту, на окремих маршрутах його дублюватимуть автобуси – КМДА

13:22 13.01.2026
Київ забезпечить гарячим харчуванням мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів

Київ забезпечить гарячим харчуванням мешканців, які стоять на обліку в територіальних центрах районів

12:47 10.01.2026
Енергопостачання в Києві відновлюється після ліквідації проблеми на одній з ланок енергосистеми – КМВА

Енергопостачання в Києві відновлюється після ліквідації проблеми на одній з ланок енергосистеми – КМВА

12:23 10.01.2026
В Києві введено аварійне відключення за командою Укренерго, зупинене водопостачання та електротранспорт – КМДА

В Києві введено аварійне відключення за командою Укренерго, зупинене водопостачання та електротранспорт – КМДА

10:16 10.01.2026
Робота тролейбусів повністю відновлена на лівому березі Києва – КМДА

Робота тролейбусів повністю відновлена на лівому березі Києва – КМДА

15:35 09.01.2026
Столичну владу закликали забезпечити розміщення вразливих категорій громадян у соціальних об'єктах з теплом

Столичну владу закликали забезпечити розміщення вразливих категорій громадян у соціальних об'єктах з теплом

ВАЖЛИВЕ

Ситуація в енергосистемі вранці ускладнилася через вихід частини генерації в аварійний ремонт – "Укренерго"

Зеленський обговорив із переговорною групою формати зустрічей в ОАЕ

Зеленський включив у переговорну делегацію з США Арахамію – указ

Переговори між Україною, РФ та США розпочалися в Абу-Дабі – ЗМІ

Знеструмлення у чотирьох областях після атак, у більшості регіонів застосовано аварійні відключення - Міненерго

ОСТАННЄ

Генштаб повідомив про ураження нафтобази, РЛС та інших важливих об’єктів ворога

Ситуація в енергосистемі вранці ускладнилася через вихід частини генерації в аварійний ремонт – "Укренерго"

Кличко: Мер Варшави передав Києву 90 генераторів

СБУ оприлюднила допит окупанта, який разом зі співслужбовцем розстріляв 9 українських військовополонених

Велика Британія розуміє і поділяє розчарування Зеленського через продовження варварської війни – ЗМІ

Голова ТСК Гончаренко запросив генпрокурора на засідання комісії для надання пояснень щодо операції "Мідас"

Зеленський обговорив із переговорною групою формати зустрічей в ОАЕ

Росіяни витратили на масований удар 20 січня понад $131 млн – ГУР МО

Сибіга відповів Орбану: Ваш господар у Москві не протягне 100 років

СБУ: гауляйтеру Сальдо повідомлено нову підозру – за створення окупаційного батальйону на лівобережжі Херсонщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА