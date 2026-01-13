Пансіонати та інтернати в Києві забезпечені альтернативними джерелами живлення, водопостачанням, теплом і харчуванням - Кличко

Фото: https://t.me/vitaliy_klitschko/5998

Всі 10 соціальних закладів Києва для літніх людей та дітей, позбавлених батьківського піклування, забезпечені альтернативними джерелами живлення, водопостачанням, теплом і харчуванням. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко після відвідування міського пансіонату, де проживають понад 200 людей.

"Перевірив сьогодні, як функціонує один із міських пансіонатів для літніх людей. Де проживають та отримують кваліфіковану допомогу й підтримку 217 людей похилого віку, людей з інвалідністю. З них — майже 100 лежачих. Зокрема, заклад прийняв 107 громадян, які є внутрішньо переміщеними особами. Найстаршому з них — 99 років. У цій надзвичайній ситуації місто піклується, зокрема про людей, які не можуть подбати про себе самі. Забезпечуючи роботу пансіонатів для літніх людей, психоневрологічних інтернатних закладів, установ, де проживають діти, позбавлені батьківського піклування. Загалом подібних закладів у столиці 10. Всі вони забезпечені альтернативними джерелами живлення, водопостачанням, теплом, харчуванням", - повідомив Віталій Кличко.

Він зазначив, що у разі перебоїв з електроенергією в пансіонаті працює генератор, встановлена сонячна електростанція (СЕС), є своя свердловина для води, для резервного теплопостачання підключена мобільна пересувна котельня.

"Необхідною складовою функціонування закладу є теплозабезпечення приміщень, енергоживлення обладнання й засобів для медичного і побутового обслуговування, ліфтового обладнання. У разі перебоїв з електроенергією тут працює генератор, встановлена сонячна електростанція (СЕС), є своя свердловина для води. А для резервного теплопостачання — "Київтеплоенерго" оперативно підключило мобільну пересувну котельню", - зазначив Віталій Кличко.

Як повідомлялося раніше, мер Києва доручив Департаменту соціальної політики КМДА і районним держадміністраціям Києва забезпечувати один раз на добу гарячим харчуванням літніх та маломобільних киян, які стоять на обліку в територіальних центрах районів. Крім того, Віталій Кличко закликав киян повідомляти про людей, яким потрібна допомога, в кол-центр КМДА "1551" або у райдержадміністрацію свого району.