11:00 19.12.2025

Вітроенергетика та УЗЕ у 2025: рік нових рішень, викликів і зростання

У п'ятницю, 19 грудня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" (вул. Рейтарська, 8/5-А) розпочнеться пресконференція на тему "Вітроенергетика та УЗЕ у 2025: рік нових рішень, викликів і зростання", присвячена підсумкам роботи ринку ВДЕ у 2025 році про вітрову генерацію та установки зберігання енергії (УЗЕ); починаючи з цього року поєднання цих двох технологій формує основу подальшого розвитку ринку та окреслює межі повоєнної високоефективної енергосистеми України.

Учасники:

голова правління УВЕА Андрій Конеченков;

партнер та керівник практики енергетики в LCF, заступник голови правління УВЕА Іван Бондарчук;

керівник регуляторного напрямку ДТЕК ВДЕ, член комітету УВЕА з правових питань Євген Лапченко;

керуюча директорка Elementum Energy та членкиня правління УВЕА Ольга Рибачук;

директор напряму трейдингу та постачання електроенергії в KNESS та заступник керівника комітету УВЕА з питань розвитку УЗЕ Сергій Кравчук

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

Додаткова інформація за тел. [email protected], (050) 223-29-96.

 

 

