Інтерфакс-Україна
Відео
10:00 29.01.2026

Круглий стіл на тему "InfoLight – 2026: виклики та рішення для інформаційного простору"

1 хв читати
Круглий стіл на тему "InfoLight – 2026: виклики та рішення для інформаційного простору"

У четвер, 29 січня, об 11.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться круглий стіл на тему "InfoLight – 2026: виклики та рішення для інформаційного простору".

Учасники: керівник дослідницько-аналітичної групи InfoLight.UA Юрій Гончаренко; керівник проєкту "Інформаційна оборона" Фонду "Відкрита політика", міністр молоді та і спорту України (2014-2019) Ігор Жданов; голова Центру політичних студій "Доктрина" Ярослав Божко; координатор ініціативної групи Громадсько-військового руху Олексій Івашин; політолог, військовослужбовець Юрій Олійник; політтехнолог, кандидат історичних наук Олег Постернак (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на YouTube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Додаткова інформація за тел. (063) 765-90-85 (Юрій Гончаренко).

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Пресконференція на тему "Розслідування без контролю: як державний тиск руйнує лікарню під обстрілами"

Київтеплоенерго: аварійні бригади працюють цілодобово, щоб повернути тепло в оселі киян

Українські інженери презентували нові боєприпаси для FPV-дронів: безпека та технології НАТО

УЧХ запрошує волонтерів до програм фізичної реабілітації та соціальної підтримки

Шляхи вдосконалення військово-патріотичної та мобілізаційної роботи: позиція партії "Сила нації"

Український дім у Давосі 2026. Перший GovTech Day

Дискусія на тему "Карколомний початок року - в Україні і в світі"

Депутати Київради з "Євросолідарності" передають 300 газових пальників киянам та службам, які ліквідовують наслідки обстрілів

Пансіонати та інтернати в Києві забезпечені альтернативними джерелами живлення, водопостачанням, теплом і харчуванням - Кличко

Підсумки Національного конкурсу народного мистецтва "Поліська Казка"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА