Інтерфакс-Україна
Відео
13:00 12.01.2026

Підсумки Національного конкурсу народного мистецтва "Поліська Казка"

1 хв читати

У понеділок, 12 січня, о 13.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Підсумки Національного конкурсу народного мистецтва "Поліська Казка".

Учасники: засновниця Всеукраїнської культурної платформи "Поліська Казка" Маргарита Бондарєва; генеральний директор Національного музею народної архітектури та побуту України, заслужений працівник культури України Оксана Повякель; ректор Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, мистецтвознавець, заслужений діяч мистецтв України Олександр Цугорка; режисер, народний артист України, лауреат Національної премії імені Тараса Шевченка, віцепрезидент Академії мистецтв Олесь Санін; режисер, заслужений діяч мистецтв України Ахтем Сеітаблаєв (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Акредитація журналістів за тел. (067) 332-98-30 та у WhatsApp (Тамара Бондарчук).

Додаткова інформація та коментарі за тел. (098) 884-98-43 (Ярослава Коба).

 

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Пресконференція керівництва всеукраїнської політичної партії "Сила нації" на тему "Корупція як вирок системі, а не випадковість: загроза національній безпеці України"

Кличко привіз допомогу від громади Києва та відвідав 13 підрозділів на Харківщині і Донбасі

Ми вже пройшли неймовірний шлях і вистоїмо

Пресконференція на тему "Успіхи і провали року: економіка, спротив росії, боротьба з корупцією, оцінка діяльності правоохоронних і силових структур, цифровізація"

Пресконференція на тему "Успіхи і провали року, мирні переговори, рейтинги, настрої"

Звіт Молодіжної ради залізничників і дослідження про участь працівників у Наглядовій раді 'Укрзалізниці'

Підсумки нинішнього року та перспективи наступного: чи вдасться досягнути миру у 2026 році?

Вітроенергетика та УЗЕ у 2025: рік нових рішень, викликів і зростання

Презентації результатів дослідження в рамках проєкту "Реінтеграція українців: культурно-ідентичнісні та соціально-економічні аспекти повернення"

Українські військові запустили флешмоб з найбільш гарячих точок фронту!

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА