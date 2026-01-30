Пресконференція на тему "Недбалість в "Медіком": неоголошена тривога, що призвела до загибелі пацієнта"

У п’ятницю, 30 січня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Недбалість в Медіком: неоголошена тривога, що призвела до загибелі пацієнта".

Учасники: партнер АО "Barristers" Олексій Шевчук; партнер АО "Barristers" Юрій Радзієвський; Наталія Смашна (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.