11:00 30.01.2026
Пресконференція на тему "Недбалість в "Медіком": неоголошена тривога, що призвела до загибелі пацієнта"
У п’ятницю, 30 січня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Недбалість в Медіком: неоголошена тривога, що призвела до загибелі пацієнта".
Учасники: партнер АО "Barristers" Олексій Шевчук; партнер АО "Barristers" Юрій Радзієвський; Наталія Смашна (вул. Рейтарська, 8/5-А).
Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".
Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.