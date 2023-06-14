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11:00 14.06.2023

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

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У середу, 14 червня, об 11.30 у прес-центрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться прес-конференція на тему "Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів" за результатами соцопитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова з 23 травня до 31 травня 2023 року методом face-to-face в усіх регіонах України, за винятком тимчасово окупованих територій Донецької, Запорізької, Луганської, Харківської, Херсонської областей, Криму та територій, на яких тривають бойові дії; опитано 2020 респондентів, теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%. Опитування проведене в рамках проєкту Програми MATRA, що фінансується Посольством Королівства Нідерландів в Україні. Учасники: президент Центру Разумкова Юрій Якименко, генеральний директор інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" Олександр Мартиненко, директор соціологічної служби Центру Разумкова Андрій Биченко, керівник проєкту "Інформаційна оборона" Фонду "Відкрита політика", міністр молоді і спорту України (2014-2019 рр.) Ігор Жданов (вул. Рейтарська, 8/5а). Трансляція буде доступна на каналі YouTube агентства "Інтерфакс-Україна". Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

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