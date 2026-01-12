Інтерфакс-Україна
Відео
11:30 12.01.2026

Пресконференція керівництва всеукраїнської політичної партії "Сила нації" на тему "Корупція як вирок системі, а не випадковість: загроза національній безпеці України"

1 хв читати

У понеділок, 12 січня, о 12.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція керівництва всеукраїнської політичної партії "Сила нації" на тему "Корупція як вирок системі, а не випадковість: загроза національній безпеці України".

Учасники: засновник та керівник партії "Сила нації", керівник громадської організації "Захист і допомога", фахівець у сфері управління торговельними портами Андрій Пелюховський; член генеральної ради партії, громадсько-політичний діяч, журналіст, голова ГО "Асоціація учасників російсько-української війни" Геннадій Прищепчук; член генеральної ради партії, ветеран російсько-української війни, громадсько-політичний діяч, журналіст, екскерівник ВЦА м. Золоте Луганської області Костянтин Ільченко; член генеральної ради партії, політичний аналітик, спеціаліст з управління репутацією, член Національної спілки журналістів України Олександр Кондратенко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Реєстрація журналістів на місці за редакційними посвідченнями.

ВАЖЛИВЕ

Оцінка громадянами ситуації в країні, довіра до соціальних інститутів, політиків, посадовців та громадських діячів

Російські війська розбомбили польовий госпіталь на території "Азовсталі", є загиблі - "Азов"

Пресконференція полонених військовослужбовців ЗС РФ, які виявили бажання взяти участь у брифінгу

Пресконференція російських полонених льотчиків

Надання домедичної допомоги

ОСТАННЄ

Кличко привіз допомогу від громади Києва та відвідав 13 підрозділів на Харківщині і Донбасі

Ми вже пройшли неймовірний шлях і вистоїмо

Пресконференція на тему "Успіхи і провали року: економіка, спротив росії, боротьба з корупцією, оцінка діяльності правоохоронних і силових структур, цифровізація"

Пресконференція на тему "Успіхи і провали року, мирні переговори, рейтинги, настрої"

Звіт Молодіжної ради залізничників і дослідження про участь працівників у Наглядовій раді 'Укрзалізниці'

Підсумки нинішнього року та перспективи наступного: чи вдасться досягнути миру у 2026 році?

Вітроенергетика та УЗЕ у 2025: рік нових рішень, викликів і зростання

Презентації результатів дослідження в рамках проєкту "Реінтеграція українців: культурно-ідентичнісні та соціально-економічні аспекти повернення"

Українські військові запустили флешмоб з найбільш гарячих точок фронту!

Пресконференція на тему "Міндовкілля незаконно дає ліміти на вбивство тварин у національних парках"

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА