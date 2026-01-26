Пресконференція на тему "Розслідування без контролю: як державний тиск руйнує лікарню під обстрілами"

У вівторок, 27 січня, о 10.00 у пресцентрі інформаційного агентства "Інтерфакс-Україна" розпочнеться пресконференція на тему "Розслідування без контролю: як державний тиск руйнує лікарню під обстрілами".

Під час заходу буде представлено позицію приватного медичного закладу в Одесі та юридичну оцінку ситуації, що склалася навколо розслідування медичних справ і наслідків непропорційного державного втручання у роботу лікарень у тилу під час війни.

Учасники: партнер юридичної компанії MILLER Масі Найєм; адвокат юридичної компанії MILLER Анна Калинчук; медичний директор медичного дому Odrex Дмитро Гавриченко (вул. Рейтарська, 8/5-А).

Трансляція буде доступна на Youtube-каналі агентства "Інтерфакс-Україна".

Попередня акредитація журналістів обовʼязкова і доступна за посиланням.